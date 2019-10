IBM hat die Nase vorn: Neue Studie zeigt Zusammenhang zwischen Onlinemarketing und Profitabilität

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

München (ots) - Die internationale Marketingberatung LEWIS hatheute die aktuelle Ausgabe ihres Global Marketing Engagement Indexveröffentlicht. Die Studie zeigt einen klaren Zusammenhang zwischenden Marketingaktivitäten und dem finanziellen Erfolg einesUnternehmens auf. Die Untersuchung nutzt eine von LEWIS entwickelteMethodologie, um die 300 größten Unternehmen der Forbes Global 2000zu vergleichen.Der Marketing Engagement Tracker (LEWIS MET) analysiert dasMarketing eines Unternehmens anhand von 50 Kategorien, darunterSocial Media, Personalisierung, User Experience, Medienarbeit oderWebseitensicherheit.Dabei identifizierten die Experten einen deutlichen Unterschiedbei Marge und Profitabilität zwischen Unternehmen, die im MET niedrigabschnitten, und solchen, die eine hohe Bewertung erzielten. Soerzielen die Top-Unternehmen bei der Marge durchschnittlich fünfProzentpunkte mehr als andere Unternehmen. Die durchschnittlicheMarge der untersuchten Unternehmen lag bei 12,7 Prozent, womit sieeinen Gewinn von 6,9 Mrd. US-Dollar erzielen. Die zehnbestplatzierten Unternehmen können eine Marge von 17,4 Prozent undDurchschnittsgewinne von 14,3 Mrd. US-Dollar vorweisen. Die zehnletztplatzierten hingegen liegen durchschnittlich bei 8,8 Prozent und4,4 Mrd. US-Dollar.Dabei übertreffen die Top-Performer im MET das Wettbewerbsfeld vorallem in den Bereichen Onlinemarketing, Social Media und Earned Mediawie zum Beispiel Medienarbeit. Insgesamt sind ältere Unternehmenerfolgreicher als jüngere, wobei diese in der digitalen Kommunikationsowie bei der Webseite vorne liegen."Erfolgreiches, innovatives Marketing unterstützt direkt undmessbar die finanzielle Performance eines Unternehmens. Dass sicherfolgreiches Marketing auf den positiv auf den Absatz und Umsatzauswirkt, ist bereits vielfach belegt. Unser MET zeigt jedoch, dassUnternehmen, die erfolgreich Marketing betreiben, auch deutlichprofitabler sind", kommentiert Rafael Rahn, Deutschlandchef undSenior Vice President bei LEWIS. "Für deutsche Marketingabteilungen,die sich oft noch als reine Vertriebsunterstützung verstehen, ist dasein wichtiger Beleg für den Wertbeitrag des Marketing zumUnternehmenserfolg."Wichtige Ergebnisse der Untersuchung:- IBM ist das bestplatzierte Unternehmen im LEWIS Global MarketingEngagement Index- Unternehmen in den amerikanischen und europäischen Märkten sinddurchschnittlich besser bewertet als asiatische Unternehmen- 57 Prozent der 300 größten Unternehmen nutzen keine bezahltenAnzeigen wie beispielsweise in Suchmaschinen, umkampagnenspezifische Informationen zu präsentieren- Ein Drittel der Unternehmen nutzt keine Videos auf der Webseite- Spezifische Website Conversions werden von jedem drittenUnternehmen nicht genutzt- Die Hälfte der untersuchten Unternehmen nutzt keine MarketingAutomationPressekontakt:LEWIS Communications GmbHIvonne SchmelingJohannstraße 140476 DüsseldorfTel: 0151 42517712Ivonne.Schmeling@teamlewis.comOriginal-Content von: Lewis Communications GmbH, übermittelt durch news aktuell