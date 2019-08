IBM: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie IBM, die im Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 10.08.2019, 22:19 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 136.06 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der IBM-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 135,42 USD. Der letzte Schlusskurs (136,13 USD) weicht somit +0,52 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (142,56 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,51 Prozent), somit erhält die IBM-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die IBM-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der IBM ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die IBM-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 93,88, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 57,67, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Analysteneinschätzung: Für IBM liegen aus den letzten zwölf Monaten 6 Buy, 7 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für IBM aus dem letzten Monat ist "Buy" (2 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 164,64 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (136,13 USD) könnte die Aktie damit um 20,94 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die IBM-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.