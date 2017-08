IBM: Das gefiel den Anlegern überhaupt nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

die IBM Aktie hat im Zuge der Q2 2017 Ergebnisse mehr als 8 % an Wert verloren. Damit setzt sich der seit Beginn des Jahres bestehende Abwärtstrend fort. Die Umsätze des Unternehmens sind im Vergleich zum Vorjahr um 5 % eingebrochen auf insgesamt 19,3 Mrd. US-Dollar. Auch die Analysteneinschätzungen wurden verfehlt. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie konnten die Analysteneinschätzungen jedoch übertroffen werden. Was den Anlegern aber überhaupt nicht gefiel, war die Tatsache, dass das Ergebnis je Aktie größtenteils aufgrund von einmaligen Steuerersparnissen anstieg. Dieser Effekt hatte laut Analysten das Ergebnis um ganze 0,18 US-Dollar je Aktie gepusht. Bereinigt um diesen Effekt hätte das Ergebnis je Aktie die Analysteneinschätzungen lediglich um 0,05 US-Dollar je Aktie übertroffen.

Zweites Halbjahr soll bessere Ergebnisse liefern

Dementsprechend fiel die Brutto-Gewinnmarge auf 45,6 %, von 47,9 % im Vergleichszeitraum. Für das gesamte erste halbe Jahr fiel die Bruttomarge ebenfalls mit 44,2 % geringer aus als im ersten halben Jahr 2016. Laut dem Management sollte sich die Marge jedoch im zweiten halben Jahr deutlich verbessern. Hingegen entwickelt sich das Segment Strategic Imperatives vielversprechend. In diesem Segment investiert und entwickelt das Unternehmen in den Bereichen Cloud sowie Cybersecurity. Das Segment kann bereits einen Umsatzanstieg verzeichnen. Zuletzt gegenüber dem Vorjahr von 11 %. 43 % des gesamten Umsatzanstieges der letzten zwölf Monate gingen auf das Konto dieses Segments.

Konkurrenz gewinnt in vielen Regionen an Marktanteile

Regional betrachtet scheint der Umsatz besonders in den Regionen EU, Mittlerer Osten sowie Afrika rückläufig zu sein. Besonders in den Ländern Großbritannien und Deutschland soll die Nachfrage deutlich zurückgegangen sein. Hier zeigt sich der erhöhte Wettbewerb seitens Microsoft und Amazon. In den Regionen EMOA wurde insgesamt ein Rückgang von 5 % verzeichnet, während in Amerika der Umsatz um 3 % eingebrochen war. Im Asien-Pazifik-Raum ging der Umsatz um 1 % zurück.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.