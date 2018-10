IBM: Tech-Dino investiert 34 Milliarden in die Zukunft

Tech-Dino IBM (WKN: 851399) rüstet sich für die Zukunft und übernimmt für 34 Milliarden US-Dollar den Cloud-Spezialisten Red Hat (WKN: 923989). 190 US-Dollar pro Aktie in Cash bezahlt IBM. Weltmarktführer Amazon (WKN: 906866) zeigte auch in den jüngsten Quartalszahlen, dass die Cloud-Sparte der Wachstumsturbo schlechthin ist.

Mit dem Zusammenschluss bekommt die Cloud-Industrie einen der aufregendsten Deals seiner Geschichte – für IBM ist es sogar die größte Investition der Unternehmensgeschichte und für IBM-Chairwoman und CEOin Ginni Rometty ein „Game Changer“. Während IBM-Aktionäre vor dem hohen Kaufpreis erst einmal in Deckung gehen und die Aktie fällt, explodiert der Red Hat-Kurs um +50%.

Mit dem Zusammenschluss wird IBM zum größten „hybriden Cloud-Anbieter in einem 1-Billionen-Wachstumsmarkt“ aufsteigen. Die Transaktion soll 34 Milliarden US-Dollar kosten und durch eine Kombination aus Cash und Schulden bezahlt werden.

IBMs Ginni Rometty erklärte:

The acquisition of Red Hat is a game-changer. It changes everything about the cloud market. IBM will become the world’s #1 hybrid cloud provider, offering companies the only open cloud solution that will unlock the full value of the cloud for their businesses.