IBM: Rückenwind für die Cloud!

Laut einer Studie laufen immer noch 80 Prozent der geschäftskritischen Workloads und sensiblen Daten hausintern in den Unternehmen – und nur 20 Prozent in Clouds. Die Gründe hierfür seien Bedenken hinsichtlich der Leistungsfähigkeit und der regulatorischen Bestimmungen, wie das IT-Unternehmen IBM verkündet. Unternehmen aber bräuchten einen offenen, hybriden Cloud-Ansatz für die Entwicklung, den Betrieb und die Verteilung von Applikationen in einer

Ein Beitrag von Achim Graf.