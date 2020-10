IBM & Pfizer: Gemeinsamer Schlag gegen Alzheimer!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

International Business Machines Corp (NYSE:IBM) und Pfizer Inc (NYSE:PFE) veröffentlichten in The Lancet eClinical Medicine Ergebnisse zur Früherkennung der Alzheimer-Krankheit.

Was geschah

Forscher der beiden Unternehmen entwickelten künstliche Intelligenz zur Erkennung von Sprachdaten, um vorherzusagen, ob eine Person die Alzheimer-Krankheit entwickeln würde, so eine Pressemitteilung vom Donnerstag.

Die Studie untersuchte Rechtschreibfehler, die Verwendung von Interpunktion, Wiederholung, Objektbenennung und Gedächtnis in Tests.

