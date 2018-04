IBM CEO Ginni Rometty hält Keynote auf der Welcome Night der CEBIT 2018

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Hannover (ots) - Sie leitet seit sechs Jahren eines derbedeutendsten Technologieunternehmen weltweit und kommt im Juni nachDeutschland, um die neue CEBIT in Hannover zu eröffnen: IBM CEO GinniRometty hält am Montag, 11. Juni, die Keynote auf der Welcome Night.Auf der CEBIT 2018 dreht sich alles um die digitaleTransformation, Innovation und die Technologien der Zukunft. GinniRometty weiß aus erster Hand, dass Daten der Antriebsmotor dermodernen Wirtschaft sind - sie nennt sie "den Rohstoff der Zukunft".Rometty, Chairman, President und CEO von IBM, ist davonüberzeugt, dass sich unsere Gesellschaft aufgrund der immerwichtigeren Rolle, die Daten und Künstliche Intelligenz (KI)einnehmen, an einem Scheidepunkt befindet. In ihrer Rede wird sieerläutern, wie KI Unternehmen und ihren Kunden hilft - vorausgesetzt,dass KI-Unternehmen verantwortungsvoll und transparent mitpersonenbezogenen Daten umgehen.IBM hat in den letzten Jahren eine grundlegende Transformationdurchlaufen und bietet nun auch KI-basierte Lösungen sowieCloud-Plattformen an. IBM ist ein weltweit führender Anbieter vonCloud-Lösungen für Unternehmen, KI, Sicherheit, Blockchain- undQuantentechnologie.IBM nutzt die neuen Möglichkeiten der CEBIT 2018 und präsentiertihre Technologien auf allen vier Plattformen: bei d!conomy mitAngeboten für IT-Professionals und Entscheider aus Unternehmen, demöffentlichem Sektor und dem Handel, bei d!tec mit disruptivenGeschäftsmodellen. auf den Konferenz-Bühnen von d!talk mit mehrerenVortragsveranstaltungen und auf dem emotionalen Herzstück der CEBIT,dem d!campus.Über die CEBITCEBIT 2018 - Business, Leads und Ideen. Der Dreiklang aus Messe,Konferenz und Networking-Event ermöglicht den 360-Grad-Blick auf dieDigitalisierung von Unternehmen, Verwaltung und Gesellschaft. Auf derMesseplattform d!conomy finden IT-Professionals und Entscheider ausUnternehmen, öffentlichem Sektor und Handel alles, was für dieDigitalisierung von Wirtschaft und Verwaltung notwendig ist. BeimMesseformat d!tec dreht sich alles um Entwickler; Startups zeigendisruptive Geschäftsmodelle und Forscher zeigen Technologien vonmorgen und übermorgen. Auf den Konferenz-Bühnen von d!talk sprechenVisionäre, Querdenker, Kreative und Experten aus aller Welt. Dasemotionale Herzstück der CEBIT ist der d!campus mit Platz zumNetzwerken in Lounge-Atmosphäre, für Streetfood und Livemusik. DieCEBIT inszeniert Digitale Transformation neu - aber bei einem bleibtes: Es geht um Business und Leads, Leads, Leads! Die CEBIT 2018startet am Montag, 11. Juni mit einem Konferenz- und Medientag, dieAusstellung beginnt am Dienstag, 12. Juni. Die Messehallen sind vonDienstag bis Donnerstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet, der d!campus bis23 Uhr. Der CEBIT-Freitag geht von 10 bis 17 Uhr. Mit den CEBITEvents Worldwide bietet die Deutsche Messe ihren Kunden weiterePlattformen zur Geschäftsanbahnung in Zukunftsmärkten wie China,Australien, Thailand und Spanien.Ansprechpartnerin für die Redaktion:Gabriele DörriesTel.: +49 511 89-31014E-Mail: gabriele.doerries@messe.deOriginal-Content von: Deutsche Messe AG Hannover, übermittelt durch news aktuell