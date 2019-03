IBM: Blockchain-Monster langfristig hui, kurzfristig pfui!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Ich riet an dieser Stelle stets davon ab in irgendwelche Pennystocks, die sich Attribute wie Bitcoin oder Blockchain – oft auch durch kurzfristige Namensänderungen der Unternehmen – verpasst hatten, auch nur einen müden Cent zu investieren. Maximal kurze Zocks waren dort m.E. „erlaubt“. Statt dessen machte ich Sie auf Aktien seriöser Unternehmen wie der Bitcoin Group, Monex Group, Overstock.com, Square oder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.