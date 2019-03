IBM: Das Blockchain-Business läuft!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Zu den Gewinnern am US-Aktienmarkt zählte in den vergangenen Tagen die Aktie von „Big Blue“, IBM. Ich hatte das Unternehmen zuletzt an dieser Stelle immer gerne als Blockchain-Monster bezeichnet und dabei bleibe ich auch. Warum, werden Sie gleich noch sehen!

US-Technologiekonzerne setzen auf die Blockchain-Technologie

Zunächst standen nicht allzu viele Unternehmen aus dem US-Technologiesektor dem Bitcoin positiv gegenüber. Neben kleineren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.