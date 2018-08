IBM: Blockchain Aktie mit wenig Risiko und 4,5% Dividende!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Bereits vor wenigen Tagen habe ich an dieser Stelle ein Loblied auf die Aktie des Dow Jones-Titels IBM angestimmt. Tatsächlich nämlich ist IBM die Blockchain Aktie mit dem geringsten Risiko. So bekommt man hier neben wahrscheinlichen Kursgewinnen auch noch eine Dividende in Höhe von ca. 4,5%.

Kein Technologiekonzern setzt konsequenter auf die Blockchain!

Ein Beitrag von Sascha Huber.