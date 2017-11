IBM: Die Blockchain-Aktie aus dem Dow Jones!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Lieber Leser,

nachdem ich Ihnen zuletzt an dieser Stelle mit der Aktie von Overstock.com bereits einen echten „Gamechanger“ vorgestellt habe, deren Kurs dann auch kurzfristig durch die Decke geschossen ist, kommt heute die Blockchain-Aktie aus dem Dow Jones, nämlich Big Blue, IBM.

IBM stark in der Blockchain-Forschung

Man kann über IBM vieles sagen. Aber nicht, dass das Unternehmen in den vergangenen 100 Jahren nicht bereit für Veränderungen gewesen wäre. Zwar hat das Management von IBM den ein oder anderen, mehr oder weniger schweren, Fehler gemacht. Der größte Fehler war wohl seinerzeit Microsoft die Entwicklung des Betriebssystems für den vom Konzern entwickelten Computer zu überlassen und sich selbst auf das Hardwaregeschäft zurückzuziehen.

Andererseits aber hat sich IBM nie auf vergangenen Erfolgen ausgeruht und gleich mehrfach neu erfunden. Zuletzt gelang das in den 1990er Jahren, als sich IBM von einem Hardware- zu einem Software und Service-Konzern verwandelte. Zwar war das seinerzeit mit Schmerzen verbunden. Letztlich aber gelang diese Verwandlung doch wieder einmal. Darum bezeichnete Börsenaltmeister André Kostolany IBM auch Ende der 1990er Jahre stets als „beste Aktie der Welt“.

„Big Blue“ wird von Anlegern massiv unterschätzt!

Doch ähnlich wie Cisco Systems, wird m.E. auch IBM zurzeit von Anlegern massiv unterschätzt. Zwar liefen die letzten Jahre für den Konzern nicht so toll. Allerdings ist man inzwischen wieder einmal führend auf einigen wichtigen Zukunftsgeschäftsbereichen. Da wäre z.B. die künstliche Intelligenz („Watson“) zu nennen. Zum anderen setzt man Konkurrenten wie Alphabet aber auch bei der Entwicklung von Quantencomputern unter Druck.

Wer aber jetzt glaubt, dass das schon alles sei, ist immer noch schief gewickelt. Denn auch an der Blockchain fand IBM bereits frühzeitig Gefallen und forscht bereits seit Jahren daran. So wurde erst kürzlich bekannt, dass man eine Lösung entwickelt hat, um Cannabis via Blockchain zu verkaufen. Somit ist „Big Blue“, IBM, letztendlich auch eine Blockchain-Aktie – und mit Sicherheit ein besseres und seriöseres Investment als die ganzen „Namechanger“ der einschlägigen Börsendienste!

Ein Beitrag von Sascha Huber.