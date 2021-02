IBM-Aktie: Das sollten Sie wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

IBM (NYSE:IBM) und Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) gehen eine neue Partnerschaft ein, um Anwendungen der künstlichen Intelligenz für Branchen zu erweitern, die große Datenmengen verwalten.

Nächsten Monat werden die Unternehmen Palantir for IBM Cloud Pak for Data auf den Markt bringen, ein neues Produkt, das die Betriebsplattform von Palantir zur Erstellung von Anwendungen in die hybride Cloud-Datenplattform von IBM integriert. Palantir



