IBM-Aktie: Das sagen die Experten!

In der “Trading Nation” von CNBC sagte Ari Wald von Oppenheimer, IBM (NYSE:IBM) zeige relative Schwäche und werde weiterhin hinter dem Technologiesektor zurückbleiben und in geringerem Tempo steigen. Er geht davon aus, dass er unterdurchschnittlich abschneiden wird, weil IBM in den letzten sieben Jahren, während einer der besten Tech-Rallyes seit den 90er Jahren, niedrigere Höchststände verzeichnet hat.

