IBM Aktie: Das reicht nicht!

IBM konnte seinen Umsatz im ersten Quartal spürbar steigern. Der US-Konzern konnte in den ersten drei Monaten des Jahres 19,1 Milliarden USD einnehmen, das sind fünf Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des vorherigen Jahres. Die Anleger sind dennoch enttäuscht. Das liegt an den Gewinnen, die um vier Prozent auf 1,7 Milliarden USD schrumpften. Verantwortlich dafür sind in erster Linie hohe ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.