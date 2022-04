IBM-Aktie: Das ist noch nicht eingepreist!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Es ist wieder drei Monate her, dass IBM seinen Aktionären einen aktuellen Blick in seine Bücher gewährt hat. Am 19.04. steht für das in New York City sitzende Unternehmen der Geschäftsbericht zum 1. Quartal an. Wird IBM seine Umsatz- und Gewinnprognosen halten oder gar übertreffen können? Wie wird der Aktienkurs voraussichtlich auf die Bilanz reagieren?

Nur noch 13 Tage müssen Anleger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung