IBM-Aktie: Wie ist die langfristige Entwicklung?

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Finanztrends Video zu IBM



mehr >

Ein ehemaliger Wall Street-Liebling, der während des größten Bullenmarktes aller Zeiten zu den Underperformern gehörte, wurde am Freitagmorgen hochgestuft. Dieses Unternehmen ist International Business Machines Corp (NYSE:IBM), und es ist der PreMarket Prep Stock of the Day. Langfristige IBM Kursentwicklung IBM erreichte sein Allzeithoch im Februar 2017 bei 174,59 $. Bei einem Kurs von 129,50 $ hat sie eine negative… Hier weiterlesen