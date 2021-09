IBM Aktie: Tony Zhangs IBM-Handel!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

In der CNBC-Sendung “Options Action” sagte Tony Zhang von OptionsPlay, er sehe eine gewisse Schwäche bei IBM Common Stock (NYSE:IBM) und einigen Branchen im Tech-Bereich. Er sagte, IBM sei eine schwache Aktie in einer schwachen Branche und er wolle Optionen nutzen, um eine bärische Wette einzugehen. Das Unternehmen berichtet am 20. Oktober über seine Gewinne, so dass die implizite Volatilität bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



