IBM-Aktie: Sollte man jetzt zugreifen?

Der IT-Dienstleister IBM hat im vierten Quartal 2019 wieder ein leichtes Wachstum erzielt. Wie das Unternehmen mitteilte, stieg der Umsatz um 0,1 Prozent auf 21,78 Mrd. US-Dollar. Zuvor hatte es fünf rückläufige Quartale in Folge gegeben. Profitieren konnte IBM dabei von der milliardenschweren Übernahme von Red Hat, die im vergangenen Juni abgeschlossen wurde. Durch die Akquisition will IBM in der sogenannten ...



