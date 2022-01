IBM Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

An der Heimatbörse New York notiert Ibm per 31.12.2021, 14:26 Uhr bei 133.91 USD. Ibm zählt zum Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Ibm entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Ibm liegt mit einem Wert von 13,05 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 91 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "IT-Dienstleistungen" von 146,14. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Ibm aktuell 5,29. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +3,56 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen". Ibm bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Ibm liegt bei 4,73, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Ibm bewegt sich bei 18,62. Dies gilt als Indikator für eine überverkaufte Situation, der ein "Buy" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

