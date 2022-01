IBM Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Am 22.01.2022, 08:16 Uhr notiert die Aktie Ibm an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 129.35 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Wie Ibm derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 14,05 liegt Ibm unter dem Branchendurchschnitt (90 Prozent). Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist einen Wert von 144,73 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Ibm liegt mit einer Dividendenrendite von 4,91 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche hat einen Wert von 1,73, wodurch sich eine Differenz von +3,17 Prozent zur Ibm-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Analysteneinschätzung: Für Ibm liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Buy, 3 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 153,86 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (129,35 USD) könnte die Aktie damit um 18,95 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Ibm-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre IBM-Analyse vom 24.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich IBM jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur IBM Aktie.

IBM: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...