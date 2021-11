IBM Aktie: So geht’s nicht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Für die Aktie Ibm stehen per 10.11.2021, 17:26 Uhr 121.18 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Ibm zählt zum Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Ibm entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Die Aktie von Ibm gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 12,71 insgesamt 91 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen", der 148,69 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 5,43 Prozent liegt Ibm 3,8 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,63. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Ibm von 120,85 USD ist mit -11,52 Prozent Entfernung vom GD200 (136,58 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 135,53 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -10,83 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Ibm-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.