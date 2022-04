IBM-Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Finanztrends Video zu IBM



mehr >

Der Kurs der Aktie Ibm steht am 29.04.2022, 12:59 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 135.74 USD. Der Titel wird der Branche "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" zugerechnet. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt. 1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 15,81 liegt… Hier weiterlesen