IBM-Aktie: Schließt Cloud-Geschäfte mit 6 afrikanischen Banken ab!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Finanztrends Video zu IBM



mehr >

Hybrid-Cloud-Lösungen(NYSE:IBM) hat mit sechs afrikanischen Banken Verträge über Hybrid-Cloud-Lösungen abgeschlossen. IBM arbeitet mit der Nedbank, der Ecobank, der Attijariwafa Bank, der United Bank for Africa, der Co-operative Bank of Kenya und der Banco Mais in Mosambik zusammen. Die Banco Mais konnte durch den Einsatz von Cloud-Technologien die Bearbeitungszeit für Kredite um 60 % verkürzen. Jetzt können die afrikanischen Bankkunden ihre ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!