IBM Aktie: Erholung läuft weiter!

Nach dem dramatischen Kurssturz im Oktober hat die Aktie von IBM sich im November wieder etwas erholt. In der vergangenen Woche konnte das Papier dabei nochmal an Tempo zulegen und sich um mehr als fünf Prozent verbessern. Die Kurse liegen an den hiesigen Märkten jetzt bei 109,52 Euro und Analysten gehen davon aus, dass auch die neue Woche wieder Kurssteigerungen mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.