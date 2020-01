IBM Aktie: Echte Champions kommen zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Wer hätte das gedacht? IBM ist zurück und sorgt für positive Schlagzeilen an der Börse. Übereinstimmenden Medienberichte zufolge hat das Unternehmen die Umsatzwende erfolgreich gemeistert. So sah es etwa das Finanzportal „finanzen.net“ am Mittwoch. Daher habe das Computer-Urgestein auch gute Gründe, um hoffnungsfroh in die Zukunft zu schauen. Denn die guten Zahlen geben der Aktie Auftrieb. IBMs Übernahme von Red Hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung