IBM Aktie: In Deutschland auf dem Rückzug?

In Deutschland ist IBM noch immer auf Schrumpfkurs. Das lassen zumindest die Zahlen der hiesigen Angestellten vermuten. In den letzten zehn Jahren hat rund ein Drittel der Belegschaft den Konzern in Deutschland verlassen müssen, wie die „WirtschaftsWoche“ mit Verweis auf das Handelsregister für die IBM-Gesellschaften hierzulande berichtet. So seien im Jahr 2007 noch 20.600 Mitarbeiter für IBM in Deutschland tätig gewesen, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.