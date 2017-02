Overath (ots) - Der Preis "Sapio" des Internationalen Bunds derKonfessionslosen und Atheisten (IBKA) wird 2017 im Rahmen einesFestaktes erneut an einen internationalen Preisträger verliehen:Vertreter des türkischen Verbands Ateizm Dernegi - korporativesMitglied im IBKA - nehmen am Samstag, dem 3. Juni den Preis im KölnerComedia-Theater entgegen."Tag für Tag werden in der Türkei Rechte des Einzelnen abgeschafftoder einfach ignoriert. Menschen, die ihre Grundrechte in Anspruchnehmen, werden verklagt, festgenommen und zum Opfer gemacht. Wirleben in diesem Land und wir sind aktiv in diesem Land, in dem nichtssicher ist, in dem wir nicht wissen, was in der nächsten Stundepassieren wird. Wir verteilen im Winter Suppe für Obdachlose, ohne zuwissen, was uns an der nächsten Ecke uns erwartet. Wir sind überhäuftvon Klagen gegen unsere Mitglieder", sagt Zehra Pala, die Vorsitzendedes Ateizm Dernegi.Die Menschen in der Türkei seien in Angst versetzt und sie hättenzunehmend Furcht, die Hilfe des Verbandes anzunehmen, Furcht davor,dass ihr Name in einem Atemzug mit Ateizm Dernegi genannt werde.Pala weiter: "In dieser Situation einen Preis zu bekommen ist eineungeheure Stärkung, eine große Quelle der Kraft. Dafür danken wirIBKA. "Wir sind nicht allein!" war unser Slogan bei der Gründungunseres Vereins. Wir hätten nie geglaubt, dass wir diesen Satz einesTages durch die Solidarität des IBKA so stark fühlen werden."Hintergrund:Informationen zum IBKA-Preis "Sapio" - http://ibka.org/node/682Zehra Pala während der Internationalen Atheistischen Convention"Give Peace A Chance" 2015 in Köln auf dem IBKA YouTube-Channel -https://www.youtube.com/watch?v=AWsykhuhvCAInterview mit Zehra Pala bei ibka.org -http://www.ibka.org/2016-interview-zehra-palaInternetpräsenz von "Ateizm Dernegi" - http://ateizmdernegi.org/Über den IBKA:Im IBKA haben sich nichtreligiöse Menschen zusammengeschlossen, umdie allgemeinen Menschenrechte - insbesondere dieWeltanschauungsfreiheit - und die konsequente Trennung von Staat undReligion durchzusetzen. Wir treten ein für individuelleSelbstbestimmung, wollen vernunftgeleitetes Denken fördern und überdie gesellschaftliche Rolle von Religion aufklären.Pressekontakt:Rainer PonitkaTilsiter Str. 351491 OverathTel.: 02206 8673261Mobil: 01523 4369383E-Mail: rainer.ponitka@ibka.orgWeb: www.ibka.orgOriginal-Content von: Internationaler Bund der Konfessionslosen und Atheisten e.V., übermittelt durch news aktuell