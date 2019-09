IBH-Fonds: Gesamtlösung für Verkauf der Immobilien rückt in greifbare Nähe

Berlin (ots) - Gesellschafterversammlungen stimmen fürGesamtlösung und ermöglichen Vermarktung eines Großteils derImmobilien noch in diesem Jahr / Vertragsverhandlungen zum Verkaufdes Immobilienvermögens können zeitnah beginnen / Vorteil fürAnleger: Abschluss der Fondsliquidation rückt in greifbare NäheGute Nachrichten für alle IBH-Anleger: Für einen Großteil derIBH-Fondsgesellschaften ist eine erfolgreiche Gesamtlösung ingreifbare Nähe gerückt. Durch die Zustimmung derGesellschafterversammlungen von 22 der 27 IBH-Fonds kann jetzt dergrößte Teil des Immobilienvermögens in einem Gesamtpaket verkauft unddie viele IBH-Fonds belastende Darlehensproblematik bereinigt werden.Da es bereits ernstzunehmende Interessenten gibt, die dieImmobilien und erforderlichenfalls auch die zwischen den Fondsbestehenden Darlehensforderungen und -verbindlichkeiten übernehmenmöchten, werden die Verkaufsverhandlungen in Kürze beginnen.Diese positive Lösung für die 22 IBH-Fonds wird auch möglich, weilmit dem Treuhänder/Steuerberater eine grundsätzliche Einigung erzieltwerden konnte. Die kurz bevorstehende Beilegung der verschiedenenRechtsstreitigkeiten zwischen ihm und den Fondsgesellschaften wirdden schnellen Verkauf der Immobilien ermöglichen. Beide Seiten sindsehr zufrieden mit dem bisherigen Verhandlungsverlauf, dervoraussichtlich im Oktober zur Protokollierung eines gerichtlichenVergleichs führen wird, mit dem alle Streitigkeiten beigelegt werden."Es ist sehr erfreulich, dass die Gesellschafterversammlungen dermeisten Fonds grünes Licht für eine Einigung mit demTreuhänder/Steuerberater gegeben haben. Somit können wir jetztschnell mit dem Verkauf der Immobilien beginnen.", so Martin H.Staratschek, Geschäftsführer der aif invest GmbH, die diese Fondsliquidiert. Er führt weiter aus: "Ich halte es außerdem für eine guteNachricht, dass die Anleger dabei auch für einen gemeinsamen Verkaufder Immobilien gestimmt haben. Wir sind zuversichtlich, dass wir dieImmobilien als Paket bis Ende des Jahres erfolgreich vermarktet habenwerden. Damit nähert sich dieses nervenaufreibende Kapitel für dieAnleger endlich einem Ende."aif invest GmbH, Schönholzer Str. 3, 13187 Berlin, Fax: +49 (0)30/ 4036716 -99, E-Mail: office@aif-invest.com - Geschäftsführer:Martin Staratschek - HRB 204610 B - Amtsgericht CharlottenburgPressekontakt:Martin H. Staratschek | Geschäftsführeraif invest GmbHSchönholzer Straße 3, 13187 Berlin, GermanyFax: +49 (0) 4036716 -99 / E-Mail: office@aif-invest.com / Website:www.aif-invest.comOriginal-Content von: aif invest GMBH, übermittelt durch news aktuell