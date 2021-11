IBERCAJA ALL STAR: Wird es wirklich dazu kommen?

IBERCAJA ALL STAR gelang es vergangenen Monat den Kurs weiter anzukurbeln. Der Preis vor einem Monat betrug 11,13 Euro. Heute liegt dieser bei 11,59 Euro. Innerhalb des vergangenen Monats erlebten die Anteilseigner von IBERCAJA ALL STAR einen Kursgewinn von 0,46 Euro. Umgerechnet in Prozent entspricht dies 4,17 Prozent. Wenn sich diese Prozedur der Kursentwicklung wiederholt, so wird der Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung