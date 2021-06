IBD 50 Stocks To Watch: Kann Carvana die Verluste begrenzen und seine Kursziele erreichen?

Es war in letzter Zeit ein schwer zu fassender Markt, und einer der wenigen Sektoren, die beständige Stärke zeigten, waren Einzelhandelsaktien. Der heutige IBD 50 Stock To Watch gehört zur Gruppe der Autoeinzelhändler, die in diesem Jahr um mehr als 29% gestiegen sind und damit den marktführenden Anstieg des S&P 500 von 10% übertroffen haben.

Carvana ist zwar hinter dem Wachstum der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung