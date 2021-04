IBD 50 Aktien: Celsius steigt um 2.000 Prozent!

Celsius, das heute bei den IBD 50 Stocks To Watch vorgestellt wird, hat dreistellige Gewinnzuwächse erzielt. Nach einem Anstieg von insgesamt 2.000 % peilt das Papier einen neuen Kaufpunkt an. Das in Boca Raton, Florida, ansässige Unternehmen stellt Lifestyle-Fitness-Getränke her. Sie enthalten nach eigenen Angaben weder Zucker noch Konservierungsstoffe, Aspartam oder Maissirup mit hohem Fruktosegehalt. Celsius-Getränke gibt es in der Handelsform mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!