Amsterdam (ots/PRNewswire) - Pisoftware Technology -Startup-Unternehmen, weltgrößter Anbieter von Panoramaalgorithmen undeinziger Panoramaalgorithmen-Partner des weltgrößtenDSP-IP-Anbieters, CEVA - hat die Branche aufs Neue beeindruckt. Esstellte seine ambitionierte professionelle Panoramakamera "Pilot Era"vor, die erste 8K-VR-Kamera mit integriertem intelligentenTouchscreen und eingebettetem Android-basiertem Betriebssystem.Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass es aufbauend aufseinen umfassenden Pilotprojekten in verschiedenen Branchen undFeldern und seinen jüngst gesammelten Erfahrungen in derZusammenarbeit mit verschiedenen Medien in mehreren Szenarien in dennächsten zwei Wochen offiziell eine transformierende Panoramalösungvorstellen wird. Das Unternehmen möchte Rundfunkakteuren weltweitdamit eine kosteneffektive "leichte und doch leistungsstarke"Panoramalösung anbieten und der VR-Branche auf die nächste Stufeverhelfen.Pisofttech ist bekannt für seine festen Verbindungen zuFan-Gruppen und seine fortlaufenden OTA-Produkt-Updates basierend aufdem Feedback treuer professioneller Nutzer. Es kann sein Produktdamit nicht nur leistungsmäßig, sondern auch durch neue Merkmale undFunktionen verbessern. Das Spitzenprodukt des Unternehmens, der"Pilot Era", wiegt nur 690 Gramm und ist so groß wie eine Bierdose.Es ist an über 60 Länder verkauft worden, durchbricht denRoutine-Arbeitsfluss einer professionellen Panoramakamera undversetzt jedermann in die Lage, mit nur einem Klick Panorama-Videosbzw. -Live-Feeds bis 8K aufzunehmen.Auf der IBC zeigte Pisofttech Medienreportern, wie sie mit dieserInnovation bei der Verarbeitung, Bedienung und Veröffentlichunggegenüber traditionellen Panoramalösungen bis zu 90 Prozent Zeiteinsparen können. Viele stimmten zu, dass das Produkt dieEintrittsschwellen für die Technologie deutlich senken und dieEffizienz des Erzeugens und Live-Streamens vonPanorama-Medien-Inhalten steigern würde - für Nachrichtenreportersowie für größere Gruppen wie GSV-Fotografen,Hochzeitsvideo-Produktionsstudios, Anbieter von Event-Live-Streams,Anbieter von VR-Touren für den Immobilienbereich, für Museen, denTourismus usw.Besuchen Sie Pisoftware Technology auf der IBC 2019 in Amsterdamvom 13. bis 17. September 2019 am Stand Nr. 11B22F.Informationen zu Pisoftware TechnologyPisofttech, gegründet 2012, war eines der ersten Unternehmen, diesich auf die Erforschung von Panoramatechnologie konzentriert haben.Mit seiner umfassenden Erfahrung in Technologie und Lösungen setztsich das Unternehmen für die Entwicklung zuverlässiger Produkte undeffizienter Lösungen ein, die Geschäftspartnern zu neuem Wachstumverhelfen und es dem einzelnen Nutzer ermöglichen, neue Formenkreativen Schaffens kennenzulernen. Finden Sie unterwww.pisofttech.com heraus, wie diese innovative Marke die Brancheverändert.