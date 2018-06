IBA Group tritt dem UN Global Compact bei

Prag (ots/PRNewswire) -IBA Group - http://www.ibagroupit.com - hat den Global Compact derVereinten Nationen unterzeichnet, der mit mehr als 9.670teilnehmenden Unternehmen aus 161 Ländern weltweit führendenInitiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung.Als Unterzeichner bestätigt die IBA Group ihre Unterstützung der10 universellen Prinzipien der UN Global Compact zu den ThemenMenschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowieKorruptionsprävention. Des Weiteren hat sich die IBA Groupverpflichtet, den UN Global Compact (UNGC) und dessen Prinzipien inder Unternehmensstrategie, der Unternehmenskultur und imGeschäftsalltag umzusetzen und an kollaborativen Projekten zurFörderung der nachhaltigen Entwicklungsziele der UN aktivteilzunehmen."Wir freuen uns, die IBA Group in unseren Reihen zu wissen. Jestärker sich die Welt digitalisiert und vernetzt, desto bedeutenderwird das Engagement von IT-Unternehmen für Nachhaltigkeit, um dieAgenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu erreichen," sagte LucieMádlová, Vorstandsmitglied des tschechischen lokalen Netzwerks vonGlobal Compact.Sergei Levteev, Vorsitzender der IBA Group, setzte hinzu: "DieserSchritt unterstreicht unser Ziel der verantwortungsvollenUnternehmensführung und Nachhaltigkeit, die tief in unsererStrategie, unseren Werten und unserer Unternehmenskultur verankertsind. Nachhaltigkeit heißt für uns, eine sichere, angenehmeArbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter zu schaffen, dieIT-Fortbildung zu entwickeln und benachteiligte Gruppen in denLändern, in denen wir tätig sind, zu unterstützen. Auf diese Weisetragen wir zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei. Als Unterzeichnervon UN Global Compact erklären wir erneut unsere Einhaltung derPrinzipien für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung."Informationen zu IBA GroupIBA Group ist einer der größten IT-Dienstleister in Osteuropa, dermit Beteiligung von mehr als 2.500 IT- und GeschäftsspezialistenSoftwareentwicklung, Migration, Wartung, Support undIT-Beratungsdienste anbietet. Neben dem Hauptsitz in Prag,Tschechien, unterhält die IBA Group Büros und Entwicklungszentren inden USA, Großbritannien, Deutschland, Tschechien, Belarus, Südafrika,Zypern, Russland, Ukraine, Kasachstan, Slowakei und Bulgarien. IBAGroup richtet seinen Fokus auf Mainframe-Systeme, Unternehmens- undWeb-Anwendungen, SAP-Lösungen, CAMSS (Cloud, Analytik, Mobilität,soziale Medien und Sicherheit)-Technologien, ECM-Lösungen undRobotik-Prozessautomation. IBA Group wurde von der IAOP(Internationalen Assoziation der Outsourcing-Profis) als einer derGewinner des Wettbewerbs The Global Outsourcing 100 in der KategorieLeaders ausgezeichnet und gehört zu den weltweit größtenSoftwareunternehmen laut Software 500 des Software Magazins. IBAGroup hat den europäischen IT & Software Excellence Awards von ITEuropa und den GSA Award der Global Sourcing Association gewonnen.Weitere Informationen finden Sie auf http://ibagroupit.com.Pressekontakt:Irina KiptikovaCorporate Communications Directorkiptikova@ibagroupit.comTel.+37517-269-7912Original-Content von: IBA Group, übermittelt durch news aktuell