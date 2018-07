IAS 2018: Beckman Coulter Life Sciences gibt die erste Gewinnerin des internationalen CARES HIV/AIDS Award bekannt

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Auszeichnung würdigt "Fürsorge, Engagement undSelbstverpflichtung" gewöhnlicher MenschenDie 28-jährige afrikanische Gemeindejugendbetreuerin Evah Namakulahat den erstmalig vergebenen CARES HIV/AIDS Award(http://info.beckmancoulter.com/CARES-Initiative) erhalten, dergewöhnliche Menschen auszeichnet, die in ihren Gemeinden durch"Fürsorge, Engagement und Selbstverpflichtung" den Kampf gegen dieseKrankheit aufnehmen. Frau Namakula beteiligt sich an der weltweitenEinführung der Auszeichnung 2018 während der Konferenz derInternational Aids Society in Amsterdam (vom 23. bis 27. Juli), Stand407. Medieninformation zu CARES(http://info.beckmancoulter.com/CARES-Award-PR).Die Auszeichnung wird für zwei Kategorien vergeben ?Einzelpersonen und Organisationen. Die erste Auszeichnung(http://info.beckmancoulter.com/CARES-Initiative) konzentrierte sichauf das Engagement gewöhnlicher Menschen in Afrika, dem Kontinent,der am stärksten von HIV/AIDS betroffen ist ? auf Frau Namakula(Einzelperson) und auf die Organisation Hillcrest AIDS Centre Trust(HACT (http://www.hillaids.org.za)), eine südafrikanischeWohltätigkeitsorganisation, die sich um benachteiligte Menschenkümmert. Die Organisation erhält eine Spende von 5.500 USD vonBeckman Coulter Life Sciences durch die Beckman Coulter Foundation.Dieser Betrag wird im Namen des einzelnen Preisträgers gespendet,dessen Tätigkeit jedoch nicht damit in Zusammenhang steht.Eine unabhängige Jury beschrieb Frau Namakulas Erfolge in Bezugauf den Abbau des mit HIV/AIDS verbundenen Stigmas in ihrerugandischen Gemeinde als "außergewöhnlich". Sie ist darüber hinauseine internationale Jugendrepräsentantin für Reach Out Integrity(ROI) Africa, eine Organisation, die Gesundheit und sexuelleVerantwortlichkeit junger Menschen fördert, und hat ihre eigeneWohltätigkeitsorganisation IGNITE (http://www.igniteinterug.org/)gegründet. Evah gehört zur Young African Leaders Initiative (YALI),die von Präsident Barack Obama ins Leben gerufen wurde, umFührungsfähigkeiten bei jungen Afrikanern zu fördern. Alsehrenamtliche YALI-Helferin war sie als Führungsmentorin in örtlichenGemeinden und Schulen tätig, wo die Kunst des Vortragens geübt wurde.Evah, die durch die Entschlossenheit ihrer Mutter und Geschwisterangeregt wurde, stellte fest: "Ich war schon immer eine Vorkämpferin,aber erst während meiner Tätigkeit im Labor des Krankenhauses unsererStadt habe ich begriffen, wie ich meine medizinischen Fachkenntnissedazu nutzen könnte, die Vorurteile in Bezug auf HIV/AIDS abzubauen,die unter jungen Menschen unserer Gemeinde vorherrschten.""Evah ist eine inspirierende junge Frau, die die Messlatte sehrhoch gelegt hat", sagte Samuel Boova, Director Alliance Development,High Burden HIV Markets bei Beckman Coulter. "Sie ist genau dieFührungspersönlichkeit, die Präsident Obama ermutigen wollte, dasAfrika der Zukunft aufzubauen. Wir fühlen uns geehrt, nicht nur,weil sie unsere erste Preisträgerin ist, sondern auch, weil sie unsbei der Einführung der weltweiten Initiative unterstützen wird.""Der Preis bietet eine Bühne für die Arbeit von Helden, die imVerborgenen agieren, Menschen, die persönliches Engagementdemonstriert haben, Selbstverpflichtung und Mut, oder die beim Kampfgegen HIV/AIDS etwas bewegt haben."Pressekontakt:Jennie Wilde+44(0)7799412230+44(0)2038148445jennie@carverwilde.comOriginal-Content von: Beckman Coulter Life Sciences, übermittelt durch news aktuell