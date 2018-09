IARD - International Alliance for Responsible Drinking: Zusammenschluss führender Bier-, Wein- und Branntweinhersteller mit Social-Media-Plattformen, um neue und solide Verantwortlichkeitsstandards für die gesamte Branche festzulegen

London (ots/PRNewswire) -Wir kündigen heute eine einzigartige Partnerschaft der elfführenden Bier-, Wein- und Branntweinhersteller, die Mitglieder derInternational Alliance for Responsible Drinking (IARD) sind, mit vierder führenden weltweiten Internet-Plattformen an: Facebook, Snapchat,Twitter und YouTube.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/715226/IARD_Logo.jpg )Als Repräsentanten einiger der bekanntesten Marken der Welt sindwir in unserer Entschlossenheit vereint, hoheVerantwortlichkeitsstandards für unsere Branchen festzulegen undihnen gerecht zu werden.Indem wir zusammenarbeiten und innovative und bahnbrechendeDenkweisen, die unsere Unternehmen fördern, wirksam einsetzen, könnenwir mehr erreichen und neue Verantwortlichkeitsstandards bei derWerbung für Bier, Wein und Branntwein in den sozialen Medieneinhalten.Um diese soliden Standards einzuführen, werden wir gemeinsamarbeiten, um:- sicherzustellen, dass die modernsten Sicherheitsvorkehrungenangewandt werden, damit sich Marketingkommunikationen in Bezug aufBier, Wein und Branntwein an die Erwachsenen richten, die dasMindestalter für den Kauf von alkoholischen Getränken erreichthaben;- zu untersuchen, welche Veränderungen vorgenommen werden können, umstärker die Gelegenheiten zu reduzieren, dass diejenigen, die dasMindestalter noch nicht erreicht haben, dieser Werbung ausgesetztsind, und- Möglichkeiten sondieren, wie Personen eine stärkere Kontrolledarüber haben können, ob sie Alkoholwerbung ausgesetzt sind, undsich dafür entscheiden können, keine Werbung für alkoholischeProdukte zu erhalten. Wir respektieren unterschiedliche kulturelleHintergründe und erkennen an, dass es Menschen gibt, die in ihrensozialen Medien keinen Wert auf Marketingkommunikationen von Bier-,Wein- oder Branntweinherstellern legen.Wir sind der Ansicht, dass unsere Partnerschaft das Potenzial hat,über unsere Einzelunternehmen hinaus einen Wandel über eine Reihe vonPlattformen und Werbetreibende hinweg herbeizuführen und letztendlichTausenden von Unternehmen, die in verantwortungsbewusster Weisewerben möchten, sowie Milliarden Menschen, die jeden Tag digitalePlattformen nutzen, zugutekommen.Den Bericht finden Sie hier: https://bit.ly/2xkXyf2Die International Alliance for Responsible Drinking (IARD) isteine gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt,gesundheitsschädliches Trinken weltweit anzusprechen und bei denen,die Alkohol konsumieren, für verantwortungsbewusstes Trinken zuwerben. Die IARD wird von ihren Mitgliedsunternehmen aus sämtlichenSektoren der regulierten Alkoholbranche - Bier, Wein und Branntwein -in ihrem gemeinsamen Ziel unterstützt, zur Reduzierung desgesundheitsschädlichen Alkoholgenusses beizutragen. WeitereInformationen zu unserer Mitgliedschaft und zu unseren Aktivitätenfinden Sie unter http://www.iard.org.Pressekontakt:PDarbari@iard.org oder Tel.: +44-781-807-1922Original-Content von: International Alliance for Responsible Drinking (IARD), übermittelt durch news aktuell