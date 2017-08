IAMGOLD: Was macht die Aktie zum Renner?

Liebe Leser,

die Aktie von IAMGOLD gehört in diesem Jahr, gemessen an der Aktienkursperformance, zu den Gewinnern. Es steht ein Wertgewinn von 37 % zu Buche. Nur noch die Aktie von Kinross Gold kommt mit 33 % an die Performance von IAMGOLD heran. Einige der anderen großen Peers, wie etwa Yamana Gold sowie Goldcorp, haben bis dato negative Renditen in diesem Jahr verzeichnet. Maßgeblich für die positive Performance waren zum einen erfreuliche Explorationsergebnisse sowie eine deutlich gestiegene Produktion und die damit einhergehenden verbesserten operativen Ergebnisse. Schauen wir ein wenig mehr auf die Details.

Umsatz deutlich über den Erwartungen

Per Q2 2017 hatte IAMGOLD einen Umsatz von 275 Mio. US-Dollar verzeichnet und damit die Analysteneinschätzungen um 3 % übertroffen. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 US-Dollar und damit im Rahmen der Erwartungen. Die Produktion lag bei 223.000 Unzen und damit 13 % über dem Stand im Vorjahresquartal. Die erhöhte Produktion wurde vor allem in der Westwood Mine und der Essakane Mine verzeichnet. Die Produktion in Sadiola fiel um 4.000 Unzen aufgrund geringerer Grade. Der Absatz stieg gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 17 %.

Gewinnmarge je Unze erhöht

Schauen wir auf die Marge je Unze, dann betrug diese per Q2 2017 516 US-Dollar und lag damit 3 % über der Marge, die im Vorjahresquartal erzielt wurde. Die All-In Sustaining Costs lagen bei 975 US-Dollar und lagen damit 12 % unter dem Vorjahresniveau. Der operative Cash-Flow lag im Vergleich zum Vorjahr 25 % höher und im Vergleich zum Vorquartal 30 % höher, bei insgesamt 68,3 Mio. US-Dollar. Netto verdiente IAMGOLD 506,5 Mio. US-Dollar, was jedoch größtenteils auf Wertzuschreibungen zurückging. Per Q2 2016 wurde noch ein Verlust von 12,2 Mio. US-Dollar verzeichnet.

Bewertung weiterhin niedriger als die der meisten Peers

Die Bewertung anhand des erwarteten EV/EBITDA liegt derzeit bei 6,1 und hat zuletzt nach den Ergebnissen per Q1 2017 ein wenig zugenommen. Dennoch liegt das EV/EBITDA im Vergleich zu den Peers Yamana Gold (7,0) und Agnico Eagle Mines (11,9) noch auf den unteren Rängen. Analysten haben sich im Laufe des Jahres immer positiver zu dem Wert geäußert. Aus der markttechnischen Perspektive konnte der Wert die langfristige Abwärtstrendlinie bereits überschreiten. Bei Kursen über 6,50 US-Dollar je Aktie könnte jedoch erst die endgültige Bestätigung des Trends stattfinden.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.