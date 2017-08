IAMGOLD: Ist die Chance jetzt da?

Liebe Leser,

wie ich bereits zuletzt berichtet hatte, hat die IAMGOLD-Aktie in diesem Jahr und im Vergleich zu den Peers eine beachtliche Performance aufs Parkett gelegt. Und das trotz eines mehr oder weniger seitwärts tendierenden Goldpreises. Maßgeblich für die positive Performance waren wie so oft die operativen Ergebnisse des Unternehmens, die zum einen von einer erhöhten Produktion ausgingen sowie deutlich geringeren Produktionskosten. In Anbetracht der Tatsache, dass viele der großen Peers wie Barrick Gold mit einer eher geringeren Produktion in der nahen Zukunft rechnen, ist es naheliegend, dass der Fokus von Investoren im Goldsektor auf Unternehmen wie IAMGOLD gerichtet ist. Das bestätigen auch die im Laufe des Jahres nach oben angepassten Analystenbewertungen.

US-Dollar könnte weite abwerten

Nun könnte aber auch ein weiterer Unterstützungsfaktor hinzukommen. Das ist nämlich der weiter fallende US-Dollar-Kurs gegenüber den Major-Währungen in Form des US-Dollar Index. In der vergangenen Woche, im Anschluss an die Reden von Jennet Yellen und Mario Draghi, hatte der Index erstmals auf Wochenbasis unterhalb des gleitenden 200-Wochendurschnitts geschlossen. Ein weiteres, technisches Signal für die Ausbildung eines neuen Bärentrends, ist somit verzeichnet worden. Es ist eindeutig, dass der Goldpreis gegen Ende des vergangenen Jahres seine Stabilität fand, nachdem der US-Dollar Index gedreht hatte.

Sollte sich der Abwärtstrend im Index nun also weiter fortsetzen, wäre dieser aus meiner Sicht im Goldpreis noch nicht gänzlich eingepreist. Das wäre positiv für Aktien wie Kinross Gold oder IAMGOLD. An dieser Stelle wie immer der Hinweis: Markttechnische Signale garantieren die zukünftige Kursentwicklung nicht. Entscheidungen sollten auf Basis mehrerer Informationen gefällt werden und nicht bloß einer einzigen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.