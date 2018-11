IAC/InterActiveCorp: Was wird sich hier jetzt tun?

Am 15.11.2018, 09:46 Uhr notiert die Aktie IAC/InterActiveCorp an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 160,07 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für IAC/InterActiveCorp entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 43,98 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Communications") liegt IAC/InterActiveCorp damit 31,66 Prozent über dem Durchschnitt (12,31 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Media" beträgt 11,98 Prozent. IAC/InterActiveCorp liegt aktuell 32 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der IAC/InterActiveCorp-RSI ist mit einer Ausprägung von 76,99 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 55,15, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die IAC/InterActiveCorp-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 20 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu IAC/InterActiveCorp vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (205,12 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 13,51 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 180,71 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält IAC/InterActiveCorp eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.