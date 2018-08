IAC/InterActiveCorp: Lohnt sich die Aufruhr?

Per 17.08.2018 wird für die Aktie IAC/InterActiveCorp am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 190,27 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Internetsoftware und -dienste".

Die Aussichten für IAC/InterActiveCorp haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der IAC/InterActiveCorp wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 22 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der IAC/InterActiveCorp liegt im Mittel wiederum bei 183,25 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 190,27 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -3,69 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der IAC/InterActiveCorp insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für IAC/InterActiveCorp in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für IAC/InterActiveCorp haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. IAC/InterActiveCorp bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Communications") liegt IAC/InterActiveCorp mit einer Rendite von 81,35 Prozent mehr als 70 Prozent darüber. Die "Media"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 18,16 Prozent. Auch hier liegt IAC/InterActiveCorp mit 63,18 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.