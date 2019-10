IAC-InterActiveCorp: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Equifax":

Für die Aktie IAC-InterActiveCorp aus dem Segment "Telekommunikationsdienste" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 07.10.2019, 05:39 Uhr, ein Kurs von 224.81 USD geführt.

Wie IAC-InterActiveCorp derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. IAC-InterActiveCorp zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der IAC-InterActiveCorp wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 15 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der IAC-InterActiveCorp liegt im Mittel wiederum bei 296,85 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 221,1 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 34,26 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der IAC-InterActiveCorp insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die IAC-InterActiveCorp-Aktie beträgt dieser aktuell 221,37 USD. Der letzte Schlusskurs (221,1 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-0,12 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält IAC-InterActiveCorp somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (239,44 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,66 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der IAC-InterActiveCorp-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. In Summe wird IAC-InterActiveCorp auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.