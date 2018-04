IAC Group schließt Refinanzierung seiner Senior Secured Notes ab

Luxemburg (ots/PRNewswire) - Die International AutomotiveComponents Group S.A. ("IAC"), ein führender internationalerAutomobil- und Mobilitätszulieferer von Innenraumlösungen mitleichten und neuen Materialien, gibt mit großer Freude den Abschlussseiner neuen Finanzierungsrunde bekannt. Die Transaktion umfassteSecond Lien Notes in Höhe von 215 Mio. USD mit einer Laufzeit bisApril 2023, die an von Gamut Capital Management, L.P. ("Gamut")verwaltete Fonds ausgegeben wurden.Der Erlös wurde zusammen mit dem Barbestand zur Einlösung derSenior Secured Notes von IAC in Höhe von 300 Mio. USD (9,125 Prozent)mit einer Laufzeit bis 1. Juni 2018 verwendet. Im Rahmen dieserTransaktion erwarb Gamut außerdem eine Minderheitsbeteiligung an IAC.Die Finanzierung stärkt die Bilanz von IAC und bietet diefinanzielle Flexibilität für die Verfolgung der Investitionsstrategievon IAC, die die Aktualisierung seines Anlagevermögens und dieDurchführung von Kundenprojekten umfasst.Perella Weinberg Partners LP agierte als Finanzberater und JonesDay als Rechtsberater für IAC. Jefferies Group, LLC agierte alsFinanzberater und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP alsRechtsberater für Gamut.Informationen zur IAC GroupInternational Automotive Components (IAC), mit Firmensitz inLuxemburg, ist ein führender weltweiter Zulieferer vonAutomobilkomponenten und -systemen, darunter Instrumententafeln,Konsolensysteme, Türfüllungen, Dachverkleidungen undÜberkopfsystemen, für Automobilhersteller in aller Welt. Der Umsatzdes Unternehmens belief sich im Jahr 2017 auf ca. 4,4 Mrd. USD. DieIAC Group betreibt über 50 Fertigungsstätten in 16 Ländern. DasUnternehmen verfügt über mehr als 60 Gesamtstandorte in 19 Ländern,darunter 19 Design-, Technik- und kommerzielle Zentren, undbeschäftigt weltweit über 22.000 Mitarbeiter. Weitere Informationenerhalten Sie unter www.iacgroup.com.Informationen zu Gamut Capital ManagementGamut Capital Management, L.P. ist eine privateInvestmentgesellschaft mit Sitz in New York und verfügt über einverwaltetes Vermögen von 1 Mrd. USD mit Schwerpunkt auf dem mittlerenMarktsegment. Gamut wurde im Jahr 2015 von Stan Parker und JordanZaken gegründet, die gemeinsam über mehr als 35 Jahre Erfahrung imBereich Private-Equity-Investitionen in unterschiedlichen Branchen,in einem breiten Spektrum an traditionellen und nicht traditionellenPrivate-Equity-Strukturen sowie über Konjunkturzyklen hinwegverfügen. Die leitenden Handelsexperten von Gamut haben Investitionenbei über 30 Unternehmen in Nordamerika und Europa getätigt. WeitereInformationen erhalten Sie unter www.gamutcapital.com.Informationen zu WL Ross & Co. LLCWL Ross & Co. LLC ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die aufdie Bereiche mittleres Marktsegment, Restrukturierungen, Übernahmen,Turnarounds und spezielle Situationen spezialisiert ist. DieGesellschaft ist vollständig im Besitz von Invesco und Teil derInvesco Private Capital Division.Pressekontakt:Für die IAC Group: Jim Knighton+1 (248) 455-3761jknighton@iacgroup.comfür die IAC Group: Jeff TrykaLE&A+(616) 258-5766jtryka@lambert.comfür Gamut Capital: Jonathan Gasthalter/Nathaniel GarnickGasthalter & Co.+1 (212) 257-4170für WL Ross & Co.: Jeaneen Terrio+1 (212) 278-9205Original-Content von: IAC Group, übermittelt durch news aktuell