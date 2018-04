IACS-Vorsitzender zeigt drei zentrale Zukunftsthemen für den Klassifikationsverband auf (FOTO)

London (ots) -Knut Ørbeck-Nilssens Engagement für Qualität, Modernisierung undTransparenz spiegelt sich in der Arbeit und der Zukunftsvision derIACS widerQualität, Modernisierung und Transparenz sind die drei Kernthemendes Internationalen Verbandes der Klassifikationsgesellschaften(International Association of Classification Societies, IACS) währenddes Vorsitzes von DNV GL von Juli 2017 bis Juni 2018. Diesestrategische Schwerpunktsetzung findet ihren Niederschlag im neuestenJahresbericht der IACS, den der Verbandsvorsitzende und DNV GL CEOKnut Ørbeck-Nilssen heute in London vorgestellt hat.In einem Rückblick auf die Entwicklung und Erfolge der IACS imvergangenen Jahr erklärte Ørbeck-Nilssen, dass in diesen dynamischenZeiten der Verband sowie seine zwölf Mitgliedsgesellschaften eineführende Rolle für die Schifffahrtsbranche übernehmen sollten. "Wennviele Akteure in der Seeschifffahrt die aktuellen Marktbedingungenals sehr herausfordernd empfinden, dann sollten die führendenKlassifikationsgesellschaften ein Leuchtturm für ihre Kunden sein -mit modernen Vorschriften, transparenten Prozessen und derhöchstmöglichen Dienstleistungsqualität", betonte der Vorsitzende.Die drei Themen der IACS-Strategie bauen auf der Arbeit derOrganisation und der ihr angehörenden Klassifikationsgesellschaftenim Vorjahr auf, wie der 2017 Annual Review im Detail erläutert. Zuden größten Errungenschaften der IACS und seiner Mitglieder imvergangenen Jahr gehören das Erreichen der vollen Konformität mit denzielbasierten Standards der InternationalenSeeschifffahrts-Organisation (IMO), die laufende Beteiligung derBranche an den Themen Cyber Security und autonome Schifffahrt sowiedie Einführung neuer Kriterien für eine IACS-Mitgliedschaft.Zur Veröffentlichung des 2017 Annual Review sagte Ørbeck-Nilssen:"2017 war ein weiteres Jahr des tiefgreifenden Wandels in derSchifffahrt, der sowohl Märkte, Regularien als auch Technologienbetraf. Ich bin stolz darauf, dass sowohl die IACS als auch ihreMitgliedsgesellschaften an diesen Herausforderungen gewachsen sind.Gemeinsam haben wir deutliche Fortschritte bei der Modernisierung desKlassifikationskonzepts und der Anpassung an die digitaleTransformation unserer Branche erzielt. Innerhalb der IACS sind wirbestrebt, dass unsere Standards Raum für innovative Praktikengewähren, die sich die vorhandene Flexibilität derSchifffahrtsregularien zunutze machen. Zugleich werden wir unserehohe Qualität und die Selbstverpflichtung zu noch mehr Sicherheit inder Seeschifffahrt aufrechterhalten. Der 2017 Annual Reviewunterstreicht diese Bemühungen und beschreibt, wie die Organisationund ihre Mitglieder auch in Zukunft transparent und in höchsterQualität Klassifikationsdienstleistungen für die Seeschifffahrtbereitstellen."Robert Ashdown, Generalsekretär der IACS, ergänzte: "Zu einerZeit, in der die Seeschifffahrt komplexe und miteinanderkonkurrierende Ansprüche erfüllen muss, hat die IACS mehr denn jeeine Führungsrolle inne, indem ihre Mitglieder angesichts neuerTechnologien vertraute Prozesse der technischen Sicherheitsprüfunganbieten. Unser Jahresbericht 2017 präsentiert die diesbezüglicheArbeit und betont zudem unsere kontinuierliche Selbstverpflichtung zueiner hohen Qualität aller Abläufe. Weiterhin werden mit den erstmalsbereitgestellten Mitgliederdaten unsere Tätigkeiten nochtransparenter."Der 2017 Annual Review kann kostenlos heruntergeladen werdenunter: http://www.iacs.org.uk/about/iacs-annual-review-2017/Pressekontakt:Pressekontakt IACSRobert AshdownIACS-GeneralsekretärTel.: +44(0)20-7976-0660E-Mail: permsec@iacs.org.ukPressekontakt DNV GL:Nikos SpäthHead of Media and Public RelationsDNV GL Maritime CommunicationsTel.: +49 (0)40/36149-4856E-Mail: nikos.spaeth@dnvgl.comOriginal-Content von: DNV GL, übermittelt durch news aktuell