IAA-Premiere: das individuell programmierbare digitale Instrumentenpanel im SKODA KAROQ (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Erstmalig in einem SKODA: ein frei programmierbares digitalesInstrumentenpanel- Im SKODA KAROQ stehen vier Display-Layouts zur Auswahl- SKODA KAROQ feiert Messepremiere auf der IAA und setztSUV-Offensive der Marke fort- Dieses Video (http://ots.de/hDrbq) zeigt die Funktionsweise desneuen digitalen InstrumentenpanelsIm SKODA KAROQ feiert eine individualisierbare Technologie auf derIAA in Frankfurt Premiere. Statt des Cockpits mit analogen Anzeigensteht nun erstmals bei SKODA ein digitales Instrumentenpanel zurVerfügung. Vier verschiedene Layouts können dabei ausgewählt undindividuell programmiert werden. Darüber hinaus sind die Passagiere,always on'. SKODA Connect bietet zudem einen automatischen Notruf,Navigation in Echtzeit und Fernzugriff auf das Fahrzeug. SKODA setztseine SUV-Offensive mit dem SKODA KAROQ fort.Erstmalig kann ein SKODA mit einem digitalen Instrumentenpanelindividualisiert werden. Dabei stehen im SKODA KAROQ vierverschiedene Layouts zur Verfügung, die nach Wunsch angepasst werdenkönnen: ,Klassisch', ,Digital', ,Infoprofil' und ,Reduziert'. Dabeibieten diese vier Layouts lediglich den Rahmen für die Anzeigen. DerFahrer kann in der interaktiven Anzeige des Modularen InfotainmentBaukastens (MIB) mit Hilfe einer Scroll-Taste festlegen, welcheAnzeigen in welchem Bereich des Panels und in welcher Größeerscheinen sollen. Informationen zum Audiosystem, zum Telefon, zu denAssistenzsystemen oder zum Fahrzeugstatus können auf dem Bildschirmebenfalls rechts, links oder zentral angezeigt werden.Folgende Layout-Varianten sind im digitalen Instrumentenpaneleinstellbar:Das klassische Layout präsentiert sowohl den Drehzahlmesser alsauch den Tacho als runde Instrumente rechts und links im Display. DerBereich dazwischen kann individuell konfiguriert werden -beispielsweise mit einer Anzeige des laufenden Unterhaltungsprogrammsoder der Navigationskarte, die auch gezoomt werden kann.Das Digital-Layout bietet eine Hauptanzeige, welche die gesamteBreite des Panels abdeckt - beispielsweise mit dem laufendenUnterhaltungsprogramm oder der Navigationskarte. Darüber und darunterist noch Platz für kleine Digitalanzeigen: Zum Beispiel für dieaktuelle Geschwindigkeit, die Gangempfehlung, dieVerkehrszeichenerkennung, die verbleibende Fahrstrecke, dieEntfernung bis zur nächsten Abzweigung auf der programmierten Routeoder die Restfahrstrecke bis zum Ziel.Das Infoprofil-Layout verfügt über ein großes Display in derMitte, das unter anderem die Navigationskarte anzeigen kann. Links,rechts und oberhalb der Karte können zusätzliche Informationenindividuell platziert werden. Dies können mitunter die aktuelleGeschwindigkeit, eine Navigationsanzeige mit Piktogrammen, dieGanganzeige, die Verkehrszeichenerkennung (z. B.Geschwindigkeitsbegrenzung, Überholverbot) oder die Gesamtfahrzeitsein.Das reduzierte Layout zeigt zwei große Anzeigen - wie die aktuelleGeschwindigkeit und die verbleibende Reichweite. Zusätzlich stehenausgewählte Basisinformationen oben und unten im Display. Ist dieZielführung aktiviert, wird der Navigationspfeil in der Mitteangezeigt.Der SKODA KAROQ setzt die SUV-Offensive der Marke fort und ist inDeutschland bereits in den Ausstattungslinien Ambition und Stylebestellbar. Passagiere sind im SKODA KAROQ 'always on'. SKODA Connectruft im Notfall automatisch Hilfe, ermöglicht den Fernzugriff auf dasFahrzeug und liefert bei Bedarf aktuelle Umleitungsempfehlungen.Der SKODA KAROQ feiert auf der IAA in Frankfurt seineMessepremiere. Die SKODA Pressekonferenz findet am 12. September 2017um 12 Uhr in Halle 3 statt.