IAA Pkw: Ford präsentiert das umfangreichstes Angebot an elektrifizierten Modellen in bisheriger Firmengeschichte (FOTO)

Köln / Frankfurt (ots) -- Mit dabei: der neue Puma EcoBoost Hybrid,Plug-in-Hybrid-Versionen des Explorer und des Tourneo Custom sowiedie nächste Kuga-Generation mit drei verschiedenenHybrid-Antriebsvarianten- Der Ford Puma schlägt neues Kapitel in der Design-Identität vonFord auf und feiert in der hochwertigen Titanium X-Ausstattung aufder IAA sein Automessen-Debüt- Ford erwartet, dass bereits Ende 2022 in Europa erstmals mehrPkw-Modelle der Marke mit elektrifiziertem Antrieb verkauft werdenals Fahrzeuge mit konventionellem Benzin- oder Dieselmotor- Moderne Ladelösungen erleichtern den Zugang zurElektromobilität: Ford schließt Partnerschaften mit sechseuropäischen Stromversorgern, darunter Centrica- In Zusammenarbeit mit NewMotion bietet Ford den Zugang zu einemder größten öffentlichen Ladesäulen-Netzwerk in Europa mit mehr als118.000 Anschlusspunkten- Auftakt der "Go Electric"-Kampagne von Ford mit dem weltweitersten Elektrofahrzeug-Beschleunigungssimulator sowie AugmentedReality-ExponatenFord präsentiert auf der Internationalen Automobil-Ausstellung(IAA) 2019 in Frankfurt/M. (Halle 8) sein bislang umfangreichstesAngebot an elektrifizierten Fahrzeugen. Mit dabei: der neue PumaEcoBoost Hybrid, Plug-in-Hybrid-Versionen des Explorer und desTourneo Custom sowie die nächste Kuga-Generation mit dreiverschiedenen Hybrid-Antriebsvarianten. Ford rechnet damit, dassbereits Ende 2022 die Mehrheit der eigenen Pkw-Verkäufe in Europa aufelektrifizierte Fahrzeuge entfallen wird und damit die Verkaufszahlenvon Pkw mit konventionellen Benzin- oder Dieselmotoren übertreffenwird. Bis zu diesem Wendepunkt - Ende 2022 - will Ford in Europabereits eine Million Fahrzeuge mit elektrifiziertem Antrieb abgesetzthaben.Ford stellt auf der IAA Pkw zugleich Details einer neuenpan-europäischen Ladesäulen-Infrastruktur vor, die Fahrern undBesitzern von Ford-Elektrofahrzeugen ein noch sicheres Gefühl gibt,ihr Reiseziel zügig und ohne Stress erreichen zu können. Hierfürarbeitet der Konzern in Europa mit sechs Energieversorgern zusammen.In Partnerschaft mit NewMotion erleichtert eine weitere Initiativeden Fahrern auf Reisen das Auffinden geeigneter Ladestationen undvereinheitlicht die Abrechnung.Ebenfalls ihr Debüt auf der IAA Pkw in Frankfurt/M. feiert dieneue "Go Electric"-Kampagne von Ford. Sie liefert wissenswerteDetail-Informationen zur elektrifizierten Individualmobilität, gibtAntworten auf entsprechende Fragen der Verbraucher und zeigt, wieleicht der Einstieg in die Welt der Elektrofahrzeuge fallen kann.Nach dem Ende der IAA geht die "Go Electric"-Veranstaltung aufTournee durch europäische Metropolen."Die Elektrifizierung des Autos wird sich zum Mainstreamentwickeln. Unser schnell wachsendes Angebot an Fahrzeugen mitelektrifizierten Antrieben macht es den Käufern künftig immereinfacher, auf das Auto ihrer Wahl umzusteigen", erklärt StuartRowley, Präsident von Ford Europa. "Da wir unseren Kunden eine ganzePalette an elektrifizierten Automobilen anbieten, rechnen wir damit,dass bereits Ende 2022 die Mehrheit unserer Pkw-Verkäufe in Europaauf elektrifizierte Fahrzeuge entfallen wird."Die Elektrifizierung des Automobils steht vor dem Durchbruch ImFrühjahr 2019 hatte Ford bekannt gegeben, fortan jede neuePkw-Modellreihe in Europa mit einer elektrifiziertenAntriebsalternative anzubieten - von 48-Volt-Mild-Hybrid- überPlug-in-Hybrid- und Voll-Hybrid-Optionen bis hin zum reinenElektrofahrzeug. Ziel ist eines der umfangreichsten undvielseitigsten Angebote an elektrifizierten Automobilen. Bis 2024will Ford 17 neue Modelle mit elektrifiziertem Antrieb vorstellen,davon allein acht in 2019.Ende 2022, so die Konzern-Prognosen, werden die Verkaufszahlenelektrifizierter Fahrzeuge von Ford in Europa erstmals mehr als dieHälfte aller Pkw-Modelle ausmachen. Bis dieser Wendepunkt imVergleich zu Automobilen mit konventionellem Benzin- oder Dieselmotorerreicht ist, will Ford bereits eine Million Pkw mit elektrifiziertemAntrieb verkauft haben.Auf seinem IAA-Messestand in Halle 8 präsentiert Ford- die neue, dritte Ford Kuga-Generation*. Diese mittelgroßeSUV-Baureihe steht künftig mit 48-Volt-Mild-Hybrid-, selbstladendemVoll-Hybrid- und einer Plug-in-Hybrid-Variante zur Wahl.- das ebenfalls neue, siebensitzige SUV Ford Explorer* mitPlug-in-Hybrid-Technologie sowie den neuen Tourneo CustomPlug-in-Hybrid*, eine elektrifizierte Großraum-Limousine für bis zuacht Personen. Beide können bestimmte Distanzen rein elektrischzurücklegen.- den neuen Puma EcoBoost Hybrid*. Die komplett neue Baureihekommt Anfang 2020 auf den Markt (ab 23.150 Euro) und zeichnet sichunter anderem durch einen modernen Mild-Hybrid-Antrieb aus(48-Volt-Technologie), der den Verbrauch und die CO2-Emissionensenkt, zugleich aber auch zusätzliches Drehmoment für einenentspannten Fahrkomfort liefert. Auf der IAA wird der neue Ford Puma,ein Crossover-Fahrzeug im SUV-Stil, in der AusstattungsvarianteTitanium X präsentiert.- den Mondeo Hybrid Turnier*. Mit seiner Kombination ausselbstladender Voll-Hybrid-Technologie und einem hocheffizientenBenzinmotor ist das Kombi-Modell eine überzeugende Alternative zumDiesel.Für das Jahr 2020 hat Ford zudem ein rein batterie-elektrischangetriebenes Hochleistungs-SUV angekündigt, dessen Designcharakteristische Elemente des ikonischen Ford Mustang aufgreift. Dasderzeit noch namenlose Elektrofahrzeug* soll mit einer Akku-Ladunggemäß WLTP-Standard mehr als 600 Kilometer weit kommen und verfügtüber eine Schnelll-Lade-Kapazität."Es gibt bei der Elektrifizierung des Automobils nicht die eineLösung schlechthin, die für Jedermann gleichermaßen passt - unsereKunden stellen ganz unterschiedliche Anforderungen", betont JörgBeyer, Leitender Direktor Produktentwicklung von Ford Europa."Deswegen haben wir bei Ford eine differenzierteAntriebsstrang-Strategie entwickelt, die für jede Kundenanforderungdie passende Lösung bereithält."Moderne Ladeinfrastruktur erleichtert den Zugang zurElektromobilitätFord will in Europa mit sechs führenden Energieversorgernzusammenarbeiten. Es geht dabei um Vor-Ort-Lademöglichkeiten fürFord-Kunden speziell mit Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen und um "grüne"Stromtarife. Diese Kooperation wird privaten Haushalten mitentsprechenden Fahrzeugen einen einfachen, schnellen undkostengünstigen Zugang zum Stromnetz anbieten - und damit eine ebensomoderne wie bequeme Ladeinfrastruktur. Erst kürzlich hatte Ford eineentsprechende Kooperation mit dem Energieversorger Centricabekanntgegeben, der Elektrofahrzeug-Dienstleistungen inGroßbritannien und Irland umfasst.Die Ford-Energiepartner werden ihre Services auchFord-Händlerbetrieben in Europa zugänglich machen.Die Wallbox-Lösung von Ford zeichnet sich durch eine mindestens 50Prozent höhere Ladeleistung aus als herkömmliche Haushalts-Steckdosenund verkürzt daher zu Hause den "Tank"-Vorgang der Plug-in-Fahrzeugevon Ford um bis zu einem Drittel."Dank unserer Partnerschaften mit Energieversorgern wie Centricakönnen wir Kunden ganzheitliche Lösungen aus einer Hand anbieten -einschließlich der Lieferung und der Installation unserer schnellladenden Wallboxes und 'grüner' Stromtarife", erläutert Roelant deWaard, als Vizepräsident von Ford Europa verantwortlich fürMarketing, Sales & Services.Smartphone- und Tablet-App für Fahrer vonFord-Plug-in-Hybrid-FahrzeugenZugleich stellt Ford eine neue Smartphone- und Tablet-App vor, dieFahrern und Nutzern von Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen der Marke die Suchenach einer geeigneten Strom-Tankstelle sowie die Bezahlung an dieserLadestation erleichtert. In Zusammenarbeit mit dem UnternehmenNewMotion ermöglicht diese neue App den Ford-Kunden einen einfachenZugang zu einem der größten öffentlichen Ladesäulen-Netzwerk inEuropa mit mehr als 118.000 Anschlusspunkten in 30 Ländern sowie eineebenso einfache Bezahlung.Ford zählt darüber hinaus zu den Gründungsmitgliedern undAnteilseignern des IONITY-Konsortiums. Es wird bis 2020 entlangeuropäischer Hauptverkehrsstraßen ein Netz von 400 leistungsfähigenHigh-Power-Ladestationen errichten. Diese werden die Ladezeiten fürrein batterie-elektrisch angetriebene Fahrzeuge signifikant verkürzen- und somit auch die Fahrzeiten über größere Distanzen.Ford "Go Electric": Elektromobilität anschaulich erklärtDie "Go Electric"-Kampagne von Ford feiert ihr Debüt auf der IAA.Ziel ist es, die Elektromobilität für Verbraucher zuentmystifizieren, das heißt vor allem: etwaige Vorbehalte, Vorurteileund Ängste abzubauen.Die Highlights der "Go Electric"-Präsentation auf demIAA-Außengelände von Ford:- Weltpremiere: Der weltweit ersteElektrofahrzeug-Beschleunigungssimulator macht den besonderen Kickder linearen Beschleunigung eines reinen Elektroautos aus dem Standheraus am eigenen Körper erlebbar.- Eine virtuelle Reise per Augmented-Reality erklärt dieFunktionsweise der verschiedenen Elektro-Antriebstechnologien vonFord - vom neuen Ford Puma mit 48-Volt-Mild-Hybrid-Antrieb bis hinzum vom Ford Mustang inspirierten, rein batterie-elektrischenPerformance-SUV, das im nächsten Jahr auf den Markt kommen wird.- Ein interaktiver Touchscreen hilft dabei, aus dem Angebot anelektrifizierten Modellen und Antriebsvarianten von Ford dieindividuell passende Lösung zu finden.- Eine interaktive Mitmachstation mit realen Ladekomponentenzeigt, wie einfach und schnell Plug-in-Hybrid- und reinbatterie-elektrische Fahrzeuge an einer öffentlichen Stromtankstelleoder an der eigenen Wallbox angeschlossen und aufgeladen werdenkönnen.IAA-Besucher können "Go Electric" bis zum 22. September auf demIAA-Ford-Außengelände erleben. Danach geht die Ausstellung aufEuropa-Tournee mit Stationen in Italien, Frankreich und - Anfang 2020- in London.Link auf BilderÜber den nachfolgenden Link sind Bilder und weiterführendeInformationen zum Thema "Ford auf der IAA Pkw 2019" abrufbar:http://iaa2019.fordpresskits.com* Kraftstoffverbrauch des Ford Explorer Plug-in-Hybrid in l/100km: 2,9 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 66 g/km*** Kraftstoffverbrauch des Ford Kuga mit Plug-in-Hybrid-Antrieb inl/100 km: 1,2 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 26 g/km*** Kraftstoffverbrauch des Ford Mondeo Turnier Hybrid in l/100 km:4,4 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 101 g/km*** Kraftstoffverbrauch des Ford Puma EcoBoost Hybrid in l/100 km:4,5-4,3 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 101-99 g/km*** Kraftstoffverbrauch des Ford Tourneo Custom mitPlug-in-Hybrid-Antrieb in l/100 km: 3,3 (kombiniert); CO2-Emissionen(kombiniert): 75 g/km*** Kraftstoffverbrauch des noch namenlosen, batterie-elektrischenund vom Ford Mustang inspirierten SUV in l/100 km: Genaue Angabengibt Ford rechtzeitig vor Verkaufsbeginn des neuen Modells bekannt.** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltendenFassung) ermittelt.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP),einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissoien, typgenehmigt. Seit dem 1.September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ),das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischerenPrüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen.Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhanddes neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszweckenzurückgerechnet. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierteSteuern oder Abgaben seit dem 1.September 2018 die nach WLTPermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daherkönnen für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte alsdie hier angegebenen gelten.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug undsind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitereInformationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.1) FordPass Connect ist eine aufpreispflichtige Sonderaustattung.Das Onboard-Modem geht jeweils zum Zeitpunkt derFahrzeugauslieferung online. Der Kunde hat die Wahl, ob erDaten teilen möchte oder nicht.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unterhttp://www.media.ford.com.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell