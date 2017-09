IAA Pkw: Ford präsentiert exklusiven Ranger Black Edition (FOTO)

Köln (ots) -- Das Sondermodell überzeugt mit komplett schwarzem Look undumfangreicher Serienausstattung inklusive Navigationssystem undRückfahrkamera- Europaweit auf 2.500 Exemplare limitiert- Ford Ranger ist Europas meistverkaufter Pick-up, Verkaufszahlenstiegen in den ersten sieben Monaten 2017 im Vergleich zumVorjahreszeitraum um 12,1 ProzentFord enthüllt auf der diesjährigen InternationalenAutomobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt/M. den Ford Ranger* alslimitierte Black Edition (Halle 9.0). Damit erweitert die Marke dasModellangebot von Europas meistverkauftem Pick-up um eine exklusiveVersion, die mit markantem Farb-Design sowie mit umfangreicherSerienausstattung überzeugt. Der Ford Ranger Black Edition basiertauf der beliebten Ausstattungsvariante "Limited". Zum serienmäßigenLieferumfang der "Black Edition" gehören unter anderem dassprachgesteuerte Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3mit hochauflösendem 8-Zoll-Touchscreen, eine Zwei-Zonen-Klimaanlage,Ledersitze sowie elektrisch anklappbare und beheizbare Außenspiegel.Zusätzlich hat die Sonderedition ein Navigationssystem, Parksensorenvorne sowie eine Rückfahrkamera an Bord. Der Ford Ranger BlackEdition ist ausschließlich als Doppelkabine bestellbar. Der Preis fürdas Ausstattungspaket "Black Edition" beträgt 1.100 Euro netto.Optisches Erkennungsmerkmal ist die komplett in Iridium-Schwarzlackierte Karosserie. Bei der europaweit auf 2.500 Exemplarelimitierten Black Edition verzichtet Ford bewusst auf verchromteApplikationen: Sowohl der Kühlergrill als auch die Leichtmetallräder,der Sportbügel sowie weitere Exterieur-Details sind in schwarzlackiert."Unsere Kunden schätzen den Ford Ranger nicht nur wegen seinerRobustheit und aufgrund seiner hervorragenden off road-Qualitäten,sondern auch für sein kraftvolles und attraktives Design. Dielimitierte Ford Ranger Black Edition dürfte daher bereits nachwenigen Wochen ausverkauft sein", erwartet Hans Schep, GeneralManager, Commercial Vehicles bei Ford Europa.Der Ford Ranger ist Europas meistverkaufter Pick-up. In den erstensieben Monaten dieses Jahres erzielte er das bislang beste Ergebnisseit seiner Markteinführung. Von Januar bis Ende Juli** verkaufteFord 23.100 Fahrzeuge - ein Plus von 12,1 Prozent gegenüber demVorjahreszeitraum.* Kraftstoffverbrauch des Ford Ranger in l/100 km: 11,4 - 8,0(innerorts), 7,3 - 5,7 (außerorts), 8,8 - 6,6 (kombiniert);CO2-Emissionen (kombiniert): 231 - 173 g/km.Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweilsgeltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf eineinzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sonderndienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenenFahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitereInformationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.**Die Absatzzahlen von Ford Europa beziehen sich auf die 20europäischen Hauptmärkte, in denen das Unternehmen durch nationaleVerkaufsorganisationen vertreten ist. Dies sind: Belgien, Dänemark,Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien,Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal,Rumänien, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik undUngarn.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten undDienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.dePressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell