IAA Nutzfahrzeuge für Besucher geöffnet

HANNOVER (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat die 67. Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) für Nutzfahrzeuge in Hannover offiziell eröffnet.



Im Anschluss wollte der CSU-Politiker am Donnerstag die Neuheiten auf einem Rundgang kennenlernen. Der Präsident des Auto-Branchenverbandes VDA, Bernhard Mattes, sagte mit Blick auf Elektromobilität, Vernetzung und automatisiertes Fahren, die gesamte Nutzfahrzeugbranche sei im Aufbruch, um den Transport der Zukunft zu gestalten. Allein die deutsche Autoindustrie stecke in den nächsten drei Jahren 18 Milliarden Euro in automatisiertes Fahren.

Die Anbieter zeigen bis zum 27. September auch Lösungen für logistische und umweltpolitische Herausforderungen. Insgesamt sind 2174 Aussteller aus rund 50 Ländern vertreten, der Anteil der ausländischen Teilnehmer beträgt knapp 60 Prozent.

Elektro-Transporter in Serienreife sind zu sehen, außerdem Stadtbusse und mittelschwere Lastwagen mit E-Antrieb. Auch das automatisierte Fahren spielt in der Branche eine immer größere Rolle. Die Messe wechselt im Jahresrhythmus mit der Pkw-IAA in Frankfurt./tst/DP/men