IAA Nutzfahrzeuge: Ford zeigt die Serienversion des Transit Custom mit Plug-In-Hybrid-Technologie (FOTO)

Köln / Hannover (ots) -- Innovativer Hybrid-Antrieb peilt Reichweite von 50 Kilometern imelektrischen Betrieb und 500 Kilometer mit Hilfe des FordEcoBoost-Dreizylinders als Range Extender an- Erster Transporter mit Plug-In-Hybrid-Technologie im TransitCustom-Segment überzeugt mit bis zu einer Tonne Nutzlast und demgleichen Laderaumvolumen wie die Dieselvarianten- Neuer Transit Connect Sport mit dynamischem Karosserie-Kitinklusive Streifendekor und schwarzen Leichtmetallrädern feiertebenfalls auf der IAA PremiereDer neue Ford Transit Custom mit Plug-In-Hybrid-Technologie PHEV(PHEV = Plug-In Hybrid Elctric Vehicle) nähert sich seinemMarktdebüt. Auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) inHannover zeigt sich Europas führender Transporter in der Klasse biseine Tonne Nutzlast erstmals in der Serienversion (Halle 13, C 74).Der innovative Lieferwagen besitzt einen teil-elektrifiziertenAntriebsstrang, der im reinen Strombetrieb einen emissionsfreienAktionsradius von bis zu 50 Kilometern ermöglichen soll. Damit ist erwie geschaffen für den Auslieferverkehr in innerstädtischenUmweltzonen. Stehen längere Touren auf dem Programm, springt dervielfach ausgezeichnete Ford EcoBoost-Turbobenziner mit 1,0 LiterHubraum ein. Als sogenannter "Range Extender" lädt der Dreizylinderdie Batterien während der Fahrt wieder auf und vergrößert auf dieseWeise die Reichweite des Transit Custom PHEV auf mehr als 500Kilometer*. In seinem Segment ist der neue Transit Custom PHEV dererste Transporter eines Großserienherstellers mitPlug-In-Hybrid-Antrieb. Die Produktion in größeren Stückzahlen sollin der zweiten Hälfte 2019 anlaufen.Der neue Transit Custom PHEV ist ein wichtiger Teil der weltweitausgerichteten Elektrifizierungs-Strategie von Ford. Der Konzerninvestiert elf Milliarden US-Dollar in ein Produktangebot, das 2022bereits 40 elektrisch angetriebene Modelle umfassen soll, darunter 16reine Elektrofahrzeuge."Der neue Transit Custom PHEV bricht mit allen Regeln, die fürvielseitig nutzbare Transporter der Ein-Tonnen-Nutzlast-Klassebislang galten - er ist ein flexibel einsetzbares Arbeitstier mitlokal null Emissionen", betont Ian Porter, Leitender Ingenieur desTransit Custom-Programms von Ford Europa. "Kunden, die sich für denTransit Custom PHEV entscheiden, müssen keine Kompromisse eingehen:Er wartet mit dem gleichen Laderaumvolumen wie die TransitCustom-Dieselvarianten auf und ermöglicht auch längere Fahrten, ohnezum Aufladen der Batterien pausieren zu müssen."Null Emissionen - und null Sorgen vor eingeschränkter ReichweiteDer Transit Custom PHEV vereint eine ausgezeichnete Kraftstoff-und Energieeffizienz mit beispielhafter Flexibilität. Der hochmoderneHybrid-Elektroantrieb passt perfekt zu unterschiedlichenEinsatzbedingungen - vom Multi-Stopp-Verteiler- und Zustelldienst imurbanen Raum bis hin zum Zulieferverkehr zwischen örtlich getrenntenProduktionswerken.Technisch folgt das PHEV-System einer seriellen Auslegung: DieRäder des Hybrid-Transporters werden ausschließlich von demElektromotor angetrieben, der seine Energie aus flüssigkeitsgekühltenLithium-Ionen-Batterien bezieht. Sie haben eine Speicherkapazität von14 kWh und wurden unterhalb des Laderaumbodens platziert - auf dieseWeise bleibt das Laderaumvolumen unverändert und entspricht jenem derTransit Custom-Versionen mit Dieselantrieb, während die maximaleNutzlast bis zu eine Tonne erreicht. Geht der Stromvorrat zur Neige,lädt der ebenso kompakte wie verbrauchseffiziente, 1,0 Liter großeFord EcoBoost-Turbobenziner die Batterien wieder auf.Drei EV-ProgrammeZur optimalen Nutzung der Batteriekapazität stehen dreiEV-Programme zur Wahl:- EV Auto - die Standardeinstellung regelt den Einsatz derelektrischen Energie aus der Lithium-Ionen-Batterie oder des RangerExtenders selbsttätig- EV Now - in diesem Modus fährt der Transit Custom PHEV so langerein elektrisch und ohne lokale Abgasemissionen, bis dieLadekapazität der Batterie aufgebraucht ist- EV Later - das Hybrid-System hält den Ladezustand der Batteriedurch den Einsatz des Ford EcoBoost-Range Extenders auf möglichstkonstantem LevelÜber eine Anschlussmöglichkeit im vorderen Stoßfänger kann dieBatterie des neuen Transit Custom PHEV an einer konventionellenHaushalts-Steckdose mit 240 Volt Spannung und 10 Ampere innerhalb vonfünf Stunden vollständig aufgeladen werden. Bei einer240-Volt-Verbindung mit 16 oder 32 Ampere verringert sich dieseZeitspanne auf rund drei Stunden.Interieur: eine Leistungs-/Ladeanzeige ersetzt den DrehzahlmesserIm Interieur ersetzt eine spezielle Leistungs-/Ladeanzeige denDrehzahlmesser, ein kleineres Instrument für den Ladezustand derBatterie rückt an die Stelle der Kühlwasser-Temperaturanzeige. Auchdie Funktionen des Wegstreckenzählers hat Ford den speziellenAnforderungen des Hybrid-Transporters angepasst, während das zentraleDisplay des Instrumententrägers auf den aktivierten Elektroantrieb,einen eventuellen Servicebedarf oder auch die Verbindung desFahrzeugs mit einer Ladestation hinweist. Hinzu kommenRestreichweite-Informationen für den Batteriebetrieb sowie den RangeExtender.Das ebenso geräumige wie praktische Interieur des neuen TransitCustom überzeugt mit zahlreichen Ablagemöglichkeiten, deren addiertesVolumen in diesem Segment einen Bestwert aufstellt. Modern undergonomisch gestaltete Schalter und Instrumente erleichtern dieBedienung. Für gehobene Ausstattungslinien bietet Ford auch dassprachsteuerbare Entertainment- und Kommunikationssystem Ford SYNC 3an. Es zeichnet sich durch einen acht Zoll großen Touchscreen aus,der Wisch- und Ziehbewegungen der Finger akzeptiert.Zugleich stehen für die neue PHEV-Version des Transit Custom, wiefür die Custom-Baureihe insgesamt, eine ganze Reihe fortschrittlicherAssistenzsysteme zur Verfügung, darunter der Aktive Park-Assistentmit Ein- und Ausparkfunktion und der Fahrspur-Assistent inklusiveFahrspurhalte-Assistent. Beide Assistenzsysteme profitieren von derelektro-mechanischen EPAS-Servolenkung (Electric Power AssistedSteering), die zur Serienausstattung zählt und auch im dichtenStadtverkehr besonders leichtgängiges Manövrieren erleichtert.Ford Transit Custom PHEV: Getestet im harten Alltagsbetrieb vonLondonDie Plug-In-Hybrid-Variante des Ein-Tonnen-Transporters von Fordstellt sich derzeit einem zwölfmonatigen Fahrversuch unter realenRahmenbedingungen. In den Händen von Handwerkern,Logistik-Dienstleistern, Versorgungsbetrieben und auch der Polizeihaben die einzelnen Fahrzeuge schon jeweils mehr als 50.000 Kilometerim Stadtverkehr von London abgespult.Die mit Telematik-Systemen ausgerüsteten Fahrzeuge sammeln dabeiwichtige Daten zu ihrem operativen Einsatz inklusive den Auswirkungenauf die Umwelt - angefangen von Ladezyklen über das Profil derbewältigten Strecken bis hin zum Anteil und der Charakteristik jenerWege, die rein elektrisch zurückgelegt werden. Die aufgezeichnetenInformationen helfen Ford, die Vorteile des Hybrid-Antriebs im Sinneeiner größeren Luftreinhaltung und eines möglichst effizientenBetriebs in urbanen Gebieten zu optimieren.Ein zweiter Praxistest, ebenfalls mit Transit CustomPHEV-Fahrzeugen, läuft demnächst im spanischen Valencia an.Auf Wunsch ist das FordPass Connect-Modem an BordAuf Wunsch ist das hochmoderne FordPass Connect-Modem an Bord, mitdem Flottenbetreiber ihren Fuhrpark noch effizienter undwirtschaftlicher managen können. Das Modem dient zugleich alsSchnittstelle für zahlreiche Funktionen der FordPass Mobile App, mitder sich zum Beispiel die Einsatzzeit optimieren und unproduktiveStandzeiten reduzieren lassen.Ebenfalls neu ist das erweiterte Angebot an fortschrittlichenAssistenzsystemen. Hierzu gehören unter anderem: AktiverPark-Assistent mit Ein- und Ausparkfunktion, intelligente, adaptiveGeschwindigkeitsregelanlage, Fahrspur-Assistent inklusiveFahrspurhalte-Assistent oder eine Erweiterung desToter-Winkel-Assistenten, der nun auch den toten Winkel im Bereicheines Anhängers überwacht.Sportliches neues Top-Modell der Transit Connect-FamilieZu den Highlights von Ford auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannoverzählt auch der neue Transit Connect Sport. Mit einem speziellenKarosserie-Kit, mattschwarzem Streifendekor inklusive silbernen oderorangenen Farbakzenten und 16 Zoll großen, schwarz lackiertenLeichtmetallrädern sowie statischem Abbiegelicht steht er für einenbesonders dynamischen Auftritt. Raffinierte Akzente setzt diese Modellversion auch im Interieur, das serienmäßig mit einer Stoff-/Teillederausstattung, dem Ford Power-Startknopf, einer Zwei-Zonen-Klimaautomatik und einer Geschwindigkeitsregelanlage mit einstellbarer Tempobegrenzung aufwartet. Neben entsprechenden Varianten des Transit Courier und des Transit Custom ist der Transit Connect Sport das dritte Nutzfahrzeugmodell von Ford im Sport-Gewand. Die Transit Connect-Baureihe ist seit Mitte des Jahres mit weiter verbesserten Benzin- und Dieselmotorisierungen sowie mit einem optionalen 8-Gang-Automatikgetriebe bestellbar. Link auf IAA-Bilder und weitere IAA-Informationen Über den nachfolgenden Link sind Bilder und weitere Pressetexte zum Thema "Ford auf der IAA Nutzfahrzeuge 2018" abrufbar: http://iaa2018.fordpresskits.com 