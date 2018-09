IAA Nutzfahrzeuge 2018: Goodyear zeigt neuen Spritsparreifen Fuelmax Performance sowie Spitzentechnologie für Reifenmanagement (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Goodyear":

Hanau (ots) -Goodyear präsentiert auf der diesjährigen Leitmesse für dieNutzfahrzeugbranche die kraftstoffeffizientesteLkw-Reifentechnologie, die der internationale Hersteller bis datoentwickelt hat. Es handelt sich um die neue Reifenserie FuelmaxPerformance, die ersten Lkw-Pneus von Goodyear mit einerVoll-Silica-Mischung. Die Reifen haben das EU-Label "A" fürKraftstoffeffizienz und tragen das Schneeflockensymbol (3PMSF). Siekönnen Flotten, die ausschließlich auf Langstrecken eingesetztwerden, dabei helfen, ihre Kraftstoffeffizienz weiter zu optimieren.Darüber hinaus können OEMs mithilfe der neuen Spritspartechnologiedie sich verschärfenden Emissionsgrenzen leichter einhalten. Damitträgt Goodyear schon heute der geplanten EUGesetzgebung Rechnung, dieGrenzwerte für CO2-Emissionen für schwere Nutzfahrzeuge bis 2025 um15 Prozent und bis 2030 um 25 Prozent zu senken(1).Der Reifenhersteller stellt den neuen Fuelmax Performance auf derdiesjährigen IAA im Bereich "New Mobility World" aus, und zwar inPavillon P11 an den Ständen C102-104. Das Team von Goodyear ProactiveSolutions zeigt dort außerdem zwei neue Apps für Flottenmanager undFahrer. Sie machen die Echtzeit-Informationen zum Zustand der Pneus,die das Reifendruckkontrollsystem des Portfolios generiert, nocheinfacher und schneller zugänglich. Mit einer Kombination aus denneuen Spritsparreifen und den digitalen Services lassen sich diewirtschaftlichen Kennzahlen einer Nutzfahrzeugflotte weiteroptimieren, ihr CO2-Fußabdruck verbessern und dieGesamtbetriebskosten der Flotte senken."Reifen sind ein wichtiger Baustein für nachhaltige Mobilität unddarüber hinaus eine Hauptkomponente für die gesamte Fahrzeugleistung.Mit der neuen Serie Fuelmax Performance belegen wir, dass wir dieHerausforderungen und Chancen, die ökologische Ziele für unsereKunden bedeuten, verstanden haben. Die Spritsparreifen machen einweiteres Mal greifbar, dass wir OEMs und Flottenmanager in dieserHinsicht mit all unserem Know-how unterstützen", kommentiert DavidAnckaert, Vice President Commercial Tires Europe bei Goodyear. Erfügt hinzu: "Reifen müssen immer in den Gesamtkontext gestelltwerden. Goodyear Proactive Solutions sowie unser klassischerLkw-Service, den wir anbieten, sind wesentliche Bausteine, damit dasPotential von Reifen in Sachen Kosten- und CO2-Effizienz vollausgeschöpft werden kann."Die neue Lkw-Reifenserie Fuelmax PerformanceDie Spritspartechnologie sorgt für eine geringe Wärmeentwicklungund einen stark reduzierten Rollwiderstand, was vor allem durch dieVoll-Silica-Mischung erzielt wird. Flotten, die ausschließlich imLangstreckenverkehr fahren, profitieren so von einer maximalenKraftstoffersparnis. Neben dem A-Label in Kraftstoffeffizienz hat derFuelmax Performance ein B-Label in Nasshaftung und seinAbrollgeräusch ist mit einer Schallwelle angegeben. Die Reifen tragenzudem das Schneeflockensymbol (3PMSF). Sie sind so konstruiert, dassder Druck über die gesamte Aufstandsfläche des Reifens gleichmäßigverteilt ist, was zu einem regelmäßigen Abriebbild und einer hohenLaufleistung unter den im Fernverkehr üblichen Einsatzbedingungenführt. Jeder Pneu verfügt über einen RFID-Chip, sodass er über einexternes Gerät, das mit einem Reifenmanagementsystem verbunden ist,einfach identifiziert werden kann.Die neue Reifenserie umfasst zwei Lenkachsreifen Fuelmax SPerformance und einen Antriebsachsreifen Fuelmax D Performance. InKombination mit dem beliebten Trailerreifen der Fuelmax-Familiekönnen Flottenmanager nun den gesamten Zug mit Pneus ausstatten, dieein A-Label in Kraftstoffeffizienz haben. Eine Fernverkehrsflotte mit100 Fahrzeugen würde mit dieser Bereifung bis zu 214.000 Liter Dieselpro Jahr sparen. Das entspricht einem Kostenvorteil von bis zu290.000 Euro und einer CO2-Reduktion von 557 Tonnen(2).Fuelmax S PerformanceDer Lenkachsreifen ist in den Größen 315/70 R 22.5 und 385/55 R22.5 verfügbar. Die Ausführung in 315/70 R 22.5 besitzt fünfProfilrippen, und die Ausführung in 385/55 R 22.5 hat sechsProfilrippen. Die Laufflächen beider Dimensionen sorgen für eineoptimierte Wasserableitung und ein regelmäßiges Ablaufbild. Die gutenNassbrems-Eigenschaften bleiben über den gesamten Lebenszyklus desReifens hinweg erhalten.Fuelmax D PerformanceDer Antriebsachsreifen wird in der Größe 315/70 R 22.5 produziertund verfügt über die "IntelliMax-Groove"-Technologie: DasLaufflächenprofil ermöglicht eine gute Traktion, da bei 60 ProzentRestprofiltiefe neue Rillen erscheinen, die bis zum Ende desReifenlebens für guten Grip, hohe Laufleistung und einen geringenRollwiderstand sorgen. Die Restprofiltiefe ist dank 16 Messpunktenimmer sichtbar. Außerdem ermöglicht das Laufflächenprofil eineSelbstreinigung.Goodyear Proactive Solutions trumpft mit zwei neuen Apps aufAuf der IAA zeigt der internationale Reifenhersteller erstmalszwei neue Apps, die das Angebot vernetzter Services, das unter demNamen "Goodyear Proactive Solutions" am Markt bekannt ist, weiteroptimieren. Zum Portfolio gehören ein Reifendruckkontrollsystem(RDKS) und der Goodyear Drive-Over-Reader. Mit den Lösungen lassensich die reifenbedingten Ausfallzeiten von Fahrzeugen minimieren unddie wirtschaftlichen Kennzahlen einer Flotte erheblich verbessern:Mithilfe des RDKS wird die Zahl der Fahrzeugausfälle, die aufReifenprobleme zurückzuführen sind, um durchschnittlich 85 Prozentreduziert.Die Lösungen bieten präzise Daten zum Zustand der Reifen, aufderen Grundlage auch Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionenverringert werden können. Zudem steigen die Reifenlaufleistung undRunderneuerbarkeit der Pneus. Ein Lkw, der mit dem korrektenLuftdruck fährt, kann im Vergleich zu einem Nutzfahrzeug, das mit 1,5Bar Unterluftdruck unterwegs ist, bis zu 694 Euro pro Jahr sparen.Das entspricht 510 Litern Kraftstoffersparnis sowie 1.330 KilogrammCO2, das das Fahrzeug weniger ausstößt(3).Mit den beiden neuen Apps - eine ist für den Flottenmanager undeine für den Fahrer - bietet Goodyear Proactive Solutions zukünftignoch einfacher und schneller Zugriff auf die Echtzeit-Daten zumZustand der Reifen, die das RDKS generiert. Der Flottenmanagerprofitiert von einem Überblick über alle Fahrzeuge inklusive desaktuellen Status zu jeder einzelnen Radposition. Der Fahrer wiederumbleibt über den Zustand der Pneus an seinem eigenen Lkw auf demLaufenden. Beide Apps versenden Ad-hoc-Warnmeldungen, sobald dasSystem eine Abweichung ausmacht, die zu einem späteren Zeitpunkt zueinem Problem führen könnte.Live demonstriert: So funktioniert der Drive-Over-ReaderDer Drive-Over-Reader ist eine überfahrbare Messplatte mitspezieller Sensorik, die bei Überfahrt eines Lkw automatischProfiltiefe, Reifendruck und Achslast bestimmt. Verschleißproblemekönnen so frühzeitig erkannt und behoben werden. Der Reifenherstellerführt die Technologie auf der IAA Nutzfahrzeuge live vor, und zwarauf der Demonstrationsfläche LIVE täglich jeweils um ca. 10.20 Uhr,12.20 Uhr, 14.20 Uhr und 16:20 Uhr.---(1) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments unddes Rates zur Festsetzung von CO2-Emissionsnormen für neue schwereNutzfahrzeuge (17. Mai 2018).(2) Interne Schätzung, basierend auf einem 40-Tonnen-Zug mit einer4x2 Zugmaschine und einem Drei-Achs-Trailer (bereift mitTrailerreifen des Typs Fuelmax T), der auf Langstrecken eingesetztwird; mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 30 Litern Diesel auf100 Kilometern; zu Grunde liegt ein Dieselpreis von 1,36 Euro proLiter, inkl. Mehrwertsteuer; mit einer jährlichen Laufleistung von100.000 Kilometern; verglichen mit demselben Fahrzeug, das auf allenAchsen einen durchschnittlichen B-Label-Reifen fürKraftstoffeffizienz fährt. 