IAA-Neuheit: WayRay bringt mit neuem Deep Reality Display® Immersion in holographische AR Displays

Zürich (ots) - Das Deep-Tech-Unternehmen WayRay (https://wayray.com/) zeigt ab heute auf der IAA Mobility, wie die automobile Zukunft aus der Perspektive von Fahrern und Passagieren aussehen wird. Mit Hilfe seines Deep Reality Display®, einer neuen Generation von holographischen True Augmented Reality Displays, verwandelt WayRay die gesamte Windschutzscheibe in eine virtuelle Welt, in der Informationen über Fahrzeug, Navigation, Infotainment und Umgebung angezeigt werden können und dabei perfekt mit der realen Welt verschmelzen. Mit einem Wert von 866 Millionen Dollar im Jahr 2020 und einem prognostizierten Wert von 3,37 Milliarden Dollar für das Jahr 2025 wird die Head-up-Display-Industrie ein wichtiger Teil der Automobilindustrie sein.Deep Reality Display® revolutioniert Blick durch Glasoberflächen und verbessert FahrerlebnisDas Deep Reality Display® kann verschiedene Teile des virtuellen Bildes in unterschiedlichen Entfernungen anzeigen. Das Display verfügt über Nahfeld-Informationen, die alle notwendigen Elemente des Armaturenbretts enthalten und sich in einem angenehmen Abstand zu den Augen des Fahrers befinden, sodass es in der Stadt oder auf der Autobahn leicht abzulesen ist. Im Fernfeld ermöglichen die immersiven True-AR-Mehrfachtiefenebenen die Darstellung kompletter AR-Anwendungen, von der Navigation im unteren Bereich bis hin zu Infotainment- und Spielinhalten. Diese bahnbrechende Funktion reduziert Disparitätsfehler zwischen dem virtuellen Bild und der realen Welt und sorgt für ein noch beeindruckenderes und sichereres Nutzererlebnis."Das Deep Reality Display® ist eine zentrale Umsetzung unserer bahnbrechenden Technologien, die wir bis Anfang 2023 auf den Markt bringen wollen. Es verändert das Fahr- und Beifahrerlebnis vollständig und macht es zu einem angenehmeren, komfortableren und sichereren Erlebnis. Es ist ein wichtiger Meilenstein, der uns zu unserer globalen Mission bringt - jede transparente Oberfläche zu einem Fenster in virtuelle Welten zu machen", skizziert WayRay-Gründer und CEO Vitaly Ponomarev seine Vision.Hochmoderne Technologien verbinden das Fahrzeug in Echtzeit mit seiner UmgebungDas Deep Reality Display® ist das Ergebnis jahrelanger intensiver Grundlagenforschung von WayRay. Die Lasereinheit erzeugt einen rot-grün-blauen (RGB) Lichtstrahl, der durch eine spezielle optische Faser zur Bilderzeugungseinheit mit einem einzigartigen optischen System geleitet wird. Es hat ein viel geringeres Volumen als andere Technologien auf dem Markt und passt in jedes Fahrzeug - etwa 3 Liter im Vergleich zu herkömmlichen Head-up-Displays (HUD) mit einem Volumen von etwa 18 Litern. Nach dem Passieren der Bilderzeugungseinheit trifft der Lichtstrahl auf die Holo-Windschutzscheibe, eine Schlüsselkomponente des Deep Reality Display®. Sie besteht aus holographisch-optischen Elementen (HOEs), die auf einem maßgeschneiderten Photopolymer aufgezeichnet sind, sowie aus Funktionsschichten, die den Anforderungen der Automobilindustrie an die Verglasung entsprechen. Im Gegensatz zu herkömmlichen HUDs ist die WayRay-Technologie auch gegen helles Sonnenlicht nicht anfällig, was garantiert, dass die Projektionsoptik nicht beschädigt wird.Vorteile für Fahrer und PassagiereFür den Fahrer bedeutet das Deep Reality Display®, dass er sich dank des fortschrittlichen Fahrerassistenzsystems noch mehr auf die Straße konzentrieren kann, während er gleichzeitig durch subtile Unterhaltungsfunktionen nicht abgelenkt wird. Das System stellt sicher, dass dem Fahrer nur ausgewählte AR-Apps angezeigt werden, die für die jeweilige Verkehrssituation und den jeweiligen Kontext am besten geeignet sind. Wenn der Fahrer sicher ist und sich nicht bewegt, kann das Deep Reality Display® ihm auch unterhaltsame AR-Anwendungen sowie reise- und umgebungsbezogene Inhalte zeigen. In autonomen Fahrzeugen können Fahrer und Beifahrer sofort sehen, ob der Autopilot eine Gefahrenquelle erkannt hat und entsprechend schnell eingreifen.Für die Fahrgäste bietet es eine deutlich verbesserte Unterhaltungsmöglichkeit im Auto, mit Spielen als neue Art der Unterhaltung, die nun mit einem noch nie dagewesenen Grad an Immersion umgesetzt werden kann. Dabei werden die Passagiere zu virtuellen Charakteren, die perfekt mit der digital erweiterten realen Welt interagieren.Führende internationale Partner an BordDie hochinnovative und einzigartige Technologie von WayRay wurde in enger Zusammenarbeit mit exklusiven Partnern von internationalem Rang entwickelt. Für die Entwicklung der transparenten Photopolymerfolie für die holographisch-optischen Elemente ist WayRay eine exklusive Partnerschaft mit einem der weltweit führenden Anbieter von Hightech-Polymermaterialien eingegangen, der Covestro AG (https://www.covestro.de/de) mit Sitz in Leverkusen. Die AGP Group (https://agpglass.com/), der weltweit führende Hersteller von Hightech-Automobilverglasungen mit Sitz in Gent, Belgien, ist für die Integration dieser speziellen dünnen Schicht in die gebogene Windschutzscheiben-Laminierung verantwortlich, die die Holographien ermöglicht.Besuchen Sie WayRay auf der IAASie sind herzlich eingeladen, WayRay auf der IAA am Stand B41/B1 zu besuchen und das Deep Reality Display® live zu testen. Interviews mit Vitaly Ponomarev können über kristina.mueller@wayray.com vereinbart werden.Mehr Informationen über das Deep Reality Display®:Bildmaterial (https://drive.google.com/drive/folders/1q-DrCuuaokacw4M0jGLf7rH-jHAwLwXJ?usp=sharing)Digitale Broschüre (https://wayray.com/presskit/DRD)WayRay's IAA Landing Page (https://wayray.com/?IAA-2021)ÜberWayRayWayRay wurde 2012 gegründet und ist ein Deep-Tech-Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Durch die Kontrolle des gesamten Forschungs- und Entwicklungsprozesses - vom Produktkonzept bis zum Testen von Prototypen - hat es sich von einem Startup zu einem vollwertigen Hersteller entwickelt. Das Ziel von WayRay ist es, eine Zukunft zu schaffen, in der jede transparente Oberfläche ein Fenster in die virtuelle Welt ist. WayRay beschäftigt weltweit etwa 250 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in der Schweiz, den USA und Russland. In drei Finanzierungsrunden hat WayRay rund 100 Millionen Dollar von der Alibaba Group, Porsche AG, Hyundai Motor, JVCKENWOOD, China Merchants Capital und anderen Investoren erhalten. WayRay arbeitet mit weltweit führenden Industriepartnern wie Covestro und der AGP Group zusammen. www.wayray.com