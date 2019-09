IAA: Merkel will schnellen Ausbau der Infrastruktur für neue Mobilität

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich zur Eröffnung der Internationalen Automobilausstellung IAA für einen schnellen Ausbau der Infrastruktur ausgesprochen.



Der Umbruch in der Mobilität sei eine "Herkulesaufgabe" für Staat und Industrie gleichermaßen, bei der eng zusammengearbeitet werden müsse, sagte sie am Donnerstag in Frankfurt. Die Verlässlichkeit der Ladeinfrastruktur sei für den Erfolg der Elektromobilität von größter Bedeutung. 20 000 Ladepunkte seien noch lange nicht ausreichend.

"Wir können das schaffen als Deutschland vorne mit dabei zu sein", sagte Merkel. Die Kanzlerin kündigte auch an, dass bis 2022 entlang aller Autobahnen der neue Mobilfunkstandard 5G zur Verfügung stehen werde, und zwei Jahre später auch entlang der Bundesstraßen. Die Technologie ist wichtig für neue digitale Funktionen in den Autos./ceb/men/DP/jha